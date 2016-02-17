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Cerattepe’de Yol Kapatıp Nöbet Tutan Binlerce Kişiye Gazlı Müdahale

CERATTEPE’DE YOL KAPATIP NÖBET TUTAN BİNLERCE KİŞİYE GAZLI MÜDAHALE - Artvin Cerattepe’de bu sabah yeniden gazlı müdahale yapıldı. Avukat Bedrettin Kalın maden şirketinin bölgeye girmeye çalışmasının hukuksuz olduğunu belirtti. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 09:32
Cerattepe’de Yol Kapatıp Nöbet Tutan Binlerce Kişiye Gazlı Müdahale

Artvin Cerattepede bakır madeni açılmasına karşı tepki göstererek bir araya gelen ve gece de nöbet tutan binlerce kişiye sabah müdahale başladı. Polisin araçları çekmeye çalışmasıyla başlayan müdahalede her yer yine gaza boğuldu.

Cerattepede, maden işletmesi için hiçbir hukuki yol kalmayınca ortaya yeni bir ÇED raporu çıkarıldığını belirten avukat Bedrettin Kalın, bu rapor hakkında 8 aydır yürütmeyi durdurma kararı verilmediği, bu durumda önceki durdurma kararının geçerli olduğunu belirtti.

1700 METREDE, 1 METRE KARDA MÜCADELE

Halen olay yerinde bulunan Kalın, bin 700 metrede bir metre karda direnişe devam ettiklerini söyledi.

"MAHKEME KEŞİF YAPANA KADAR BÖLGEYE GİREMEZLER"

CNN Türk yayınında konuşan Kalın, mahkemenin bir-iki ay içerisinde keşif yapacağını ve bu olana kadar bölgeye girilmemesini istediğini, o zamana kadar maden şirketi girer ağaç keserse keşfin anlamının kalmayacağını söyledi. Kalın bu sabah iş araçları ile eylemcilerin araçlarının çekilmeye çalışıldığını belirtti.

CHPLİ VEKİL OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da bu sabah Artvin Valiliği önünde oturma eylemine başladı.

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