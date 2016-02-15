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Cevad Zarif: Suriye’de Askeri Çözümün Olmadığını Herkes Kabul Etmeli

CEVAD ZARİF: SURİYE’DE ASKERİ ÇÖZÜMÜN OLMADIĞINI HERKES KABUL ETMELİ - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye’de askeri çözümün olmadığını tüm tarafların kabul etmesi gerektiğini söyledi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 15:17
Cevad Zarif: Suriye’de Askeri Çözümün Olmadığını Herkes Kabul Etmeli

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi. Zarif, Suriyede askeri çözümün olmadığını tüm tarafların kabul etmesi gerektiğini söyledi.

"SURİYE İÇİN ASKERİ ÇÖZÜM YOK"

Görüşme öncesi açıklama yapan Zarif; "Münihte anlaştığımız şey ateşkesti, belirli bölgesel aktörlerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek bir mola değil" sözleriyle Suriye krizinin askeri çözümünün olmadığının tüm taraflar tarafından kabul edilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"EL-NUSRA VE IŞİDE KARŞI SAVAŞ DURMAYACAK"

Buna karşın bazı ülkelerin askeri çözüm olduğuna inanmaya devam ettiğini kaydeden Zarif, "Ateşkesin sağlanabilmesi için bu yanılsamayı terk etmeleri gerekiyor. Ayrıca terör örgütlerine, özellikle de El-Nusra ve IŞİDe karşı savaşın durmamasına da karar verdik" dedi.

Kapsamlı bir ateşkes ve siyasi süreç için hep beraber çalışılması gerektiğini ifade eden Zarif, kazanım elde etmek için diplomasiyi kullanmadıklarını, diğer ülkelerin de El-Nusra ve IŞİDe canlı kalkan sağlamak için diplomasiyi kullanamayacağını söyledi.

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