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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Ziyaretini İptal Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın için planlanmış olan Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için gideceği Azerbaycan ziyaretini iptal etti. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Ziyaretini İptal Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycana yarın yapacağı ziyareti iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı ErdoğanAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevi akşam saatlerinde telefonla arayarak, Ankaradaki patlamanın ardından, Azerbaycan ziyaretini daha sonraki bir tarihe ertelemenin daha uygun olacağını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, normalde yarın için planlanmış olan Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) V. Toplantısı, yeniden belirlenecek bir başka tarihte gerçekleşecek.

ALİYEVDEN TÜRKİYEYE TAZİYE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşme sırasında Ankaradaki patlamadan derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, hayatlarını kaybedenler için Allahtan rahmet, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

Anahtar Kelimeler: Gürcan Azerbaycan Ziyaretini

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