Davutoğlu, Eleştirilere Yanıt Verdi: PYD ile Neden mi Görüştük

Başbakan Ahmet Davutoğlu Erzincan İl Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da sık sık eleştirilen PYD Eşbaşkanı Salih Müslimün Türkiye davet edilmesi konusuna açıklık getirdi.

Kılıçdaroğluna açık ve net bir tutum takınması çağrısında bulunan Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu, maalesef uzun yıllar olayları hiç takip etmemiş gibi geriden geliyor. Bizim istihbarat birimlerimiz Türkiyenin çıkarı gereği bu örgütlere ultimatom vermek için görüşür ama tavrından taviz vermez" dedi.

Davutoğlunun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bugün iki önemli gerekçe ile Erzincandayız. İlk olarak doğu ve güneydoğu illerine ziyaret gerçekleştirme kararı almıştık. Erzincan yüzden 57 oy oranı ile bir teşekkürü ziyadesiyle hak etti.

"CİZRE SOKAKLARI HUZURA KAVUŞMUŞTUR"

Terör örgütünün şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdiği çukurları, barikatları tek tek yıkıyoruz. Biz bu çukurları kapatıp, gülistan yapacağız diyoruz. Silopiden sonra Cizrede de bir tek çukur, barikat, mayın kalmadı. Cizre sokakları emniyete, huzura kavuşmuştur.

Etrafta kriz olduğunda herkes etnik ve mezhep ayrımı görmeden yönünü Türkiyeye dönüyor. Burada huzur bulacaklarını biliyorlar. Burada bağrını açan kardeşleri olduklarını biliyorlar.

Birlik, Demokrasi ve Huzur Planımızı açıkladık. Bölgede hayatı normalleştirip, terörün izini sileceğiz. Bizim tek hedefimiz terörü ortadan kaldırmaktır. Halkımıza bu terör örgütünün çağrılarına kulak asmadıkları için teşekkür ediyoruz. Baskılara, zulme uğrayan insanları huzura ulaştıracağız. Teröre karşı mücadelenin yol ve yöntemlerini gösteriyoruz. AK Parti bu alanlarda ülkeyi çok daha iyi noktalara taşımış bir siyasi harekettir. Kimse bu konuda bize hesap soramaz. Bizim tek derdimiz milletin huzuru, güveni ve geleceğidir. 78 milyon vatandaşımıza bakışımız birdir.

"BU ÜLKEYİ PARÇALAMAK İSTEYEN KİM OLURSA OLSUN..."

Bölge insani terörden çok yoruldu. Yeniden refah içinde yaşamak istiyor. Bu çeteler böylesi bir ateş çemberinin içine sürüklemek isterken halkımız dimdik duruyor. 22 vilayetimizin valilerine, kaymakamlarına açık ve net talimat verdik. Devlete meydan okuyan, bu ülkeyi parçalamak isteyen kim olursa olsun devletin kudret elini üzerinden eksik etmeyeceksiniz. Bu halkın her bir ferdi devletin şefkat eline hep bakıp, o elden istifade edecektir.

YENİ AKİT VE YENİ ŞAFAKA YAPILAN SALDIRI

Önceki gün Yeni Akit ve Yeni Şafaka saldırı düzenlendi. HDP liderlerinin meydanlarda bu gazeteleri hedef gösterdiklerini unutmayın. O başkan bu gazeteleri hedef göstermişti. Bu gazeteler saldırıya uğradı. 6-7 Ekimde milleti sokağa çağırmıştı. Bugün de miting meydanlarında bu gazeteleri hedef göstermekten kendini sorumlu görmüyordur. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"KİMSE BU ALGI OPERASYONLARINA İNANMASIN"

O günlerde seslerini çıkaranlar bu saldırılar karşısında sükut etti. Kimse bu algı operasyonlarına inanmasın. Biz HDPnin bu tavrına alıştık. CHP ve MHP de algılar üzerine siyaset yapıyorlar. CHP vekilleri İngilterede PYDnin terör örgütü olmadığını ispatlamaya çalıştılar. DAEŞ saldırıyor, PYD topraklarını savunuyor diyor. Bu ağır HDPlilerin ağzına yakışır ama anamuhalefet partisi vekillerine yakışır mı?

PYD militanları eğtimlerini Kandilde alıyorlar, Türkiyeye bir takım silahlar sokulmasına çalışıyorlar. Moskovada ofislerini görmüyorlar. CHP bu aymazlığı yaptığı gibi benzer yaklaşımlar müttefiklerden de geliyor. Bu küresel güce bu evrakları en kısa sürede göndereceğim. PYD, PKKnın uzantısıdır. PKK ve PYDnin ideolojisi ve yönetim kadrosu aynıdır. Bunların terör örgütü olmadığı söyleyen varsa ya art niyetlidir, ya da bölgeden haberi yoktur.

"TÜRKİYE ÜLTİMATOM VERMEK İÇİN GÖRÜŞÜR"

Saflarını belirlesinler ya PKK-PYD safında olacaklar ya da Türkiyenin safında olacaklar. Sayın Kılıçdaroğluna açık ve net tutumda bulunmasını istiyorum. Kılıçdaroğlu, maalesef uzun yıllar olayları hiç takip etmemiş gibi geriden geliyor. Bizim istihbarat birimlerimiz Türkiyenin çıkarı gereği bu örgütlere ultimatom vermek için görüşür ama tavrından taviz vermez.

Terör örgütlerinin kimin eli kimin cebinde biliyoruz. DAEŞ, DHKP-C ve PKK üç gün vatandaşlarımıza yönelik saldırı yaptığında terör operasyonları başlattığımızda, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını bu terör örgütlerinden arındıracaksını talimatını verdik. Bu talimatımız bugün de geçerlidir. Bütün her köşede tek bir silah kalmayana kadar sürecektir. Biz milletimizin yanındayız.

"ABD YÖNETİMİNDEN NET TAVIR BEKLİYORUZ"

Siyasi menfaat hesaplarıyla asla gaflete düşmeyiz. PKK da PYD terör örgütüdür. Biz ABD yönetiminin PYD tutumunu eleştirirken, CHP destek veriyor. PYD hem Suriye hem Rusya rejimi ile işbirliği halinde. Kendisi gibi düşünmeyenlere saldırıyor ve savaş suçu işliyor. Biz müttefik olduğuna inandığımız ABD yönetimine bu insanlık kıyımına karşı açık ve net tavır bekliyoruz. Iraktan Türkiyeye yönelik tehditleri Suriye için de alırız. Dost ve müttefik ülkelerden de yanımızda olmalarını isteriz.

Bir tarafta Cenevrede taraflar barış için toplanıyor, diğer tarafta Rus bombardımanı sürüyor. Çok büyük sivil kayıp ortaya çıkıyor. Erzincandan Halepe bir selam iletmek istiyorum. Rus işgalciler Erzincana uzun süre kalmak için geldiler ama kahraman Erzincalılar buna izin vermedi. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep de aynı cevabı verdi. Haleplilere sesleniyorum, inanıyorsanız zafer mutlaka sizindir. Halepliler de inşallah Rusyaya karşı onurlu direnişi zaferle sonuçlandıracaktır."