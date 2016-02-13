Davutoğlu: YPG Azez’in Yakınına Dahi Yaklaşmayacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Erzincanda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Angajman kuralları gereği Azez ve çevresinde tehdit oluşturan güçlere karşı mukabelede bulunulduğunu belirtti. Davutoğlu, konuşmasında elini masaya vurarak PYDnin yapması gerekenleri tek tek sıraladı; "YPG derhal Azez ve çevresinden uzaklaşacak. Azezın yakınına dahi yaklaşmayacak. Koridorunu tekrar kırma çalışmalarında bulunmayacak. Minnak Havaalanını Türkiyeye karşı veya muhalefete karşı kullanma hevesine kapılmayacak. Bu havaalanını da boşaltacak"

Davutoğlu şunları söyledi:

"Dün ve bugün aynı iş birlikçi güçler, Suriye rejiminin uzantısı olan bu terör örgütü, Rusyanın sivil halkı bombalamasıyla iş birliği yapan bu terör örgütü, Azeze dönük bir saldırıda bulundu. Bizim bu konulardaki tutumumuz açıktır. Bu saldırılar esnasında sınırlarımıza da yönelik tacizler oldu. Angajman kurallarını işletmemiz gereken bir durum ortaya çıktı... Bugün angajman kuralları çerçevesinde Azez ve civarındaki tehdit oluşturan güçlere karşı mukabelede bulunulmuştur"

"BIDENLA GÖRÜŞTÜM"

ABD Başkan Yardımcısı Joe Bidenla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Davutoğlu, "Kendisine de bu hususları da açıkça ifade ettim. Kendisine, İstanbul ziyareti esnasında mutabık kaldığımız hususları da hatırlatarak, Türkiye için YPG ve PYD, PKKnın uzantısı olmak itibarıyle bize dönük açık ve net bir tehdittir. Buna karşı her türlü tedbiri alırız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"YPG derhal Azez ve çevresinden uzaklaşacak. Azezın yakınına dahi yaklaşmayacak. Koridorunu tekrar kırma çalışmalarında bulunmayacak. Minnak Havaalanını Türkiyeye karşı veya muhalefete karşı kullanma hevesine kapılmayacak. Bu havaalanını da boşaltacak. Bunları Sayın Bidene de ifade ettim."