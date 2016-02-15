Davutoğlu: YPG’ye Gerekli Olan Yerde Gerekli Müdahale Yapılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu Ukraynaya gidiş yolunda uçakta konuştu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Davutoğlu YPGnin Azezden uzaklaştırıldığını, örgütün Fıratın batısına geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.

"GEREKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE GEREKLİ MÜDAHALELERİ YAPARIZ"

Davutoğlu, Türkiyenin Azez bölgesi ve çevresine yaptığı son top atışıyla ile ilgili olarak, "Gerekli gördüğümüz yerde gerekli müdahaleleri yaparız. Bu aynı zamanda Suriyedeki barış sürecine de katkıda bulunacak bir tavırdır. Çünkü alanda bir denge kurulamazsa barış masasında da denge oluşmaz" dedi.

SALİH MÜSLİME YANIT: EĞER ÇEKİLMEZLERSE HAVALANINI BAŞLARINA YIKARIZ

Salih Müslimin "geri adım atılmayacak" açıklamasına cevap veren Başbakan Davutoğlu "Geri adım atılmayacak denmesinin anlamı yok. YPG Azezden uzaklaştırıldı. Azezin düşmesine izin vermeyecegiz. Eğer Miniğ Havaalanından çekilmezlerse o havaalanı kullanılmaz hale gelecek" diye uyardı.

KARA OPERASYONU İDDİALARI

Suriyeye kara operasyonu iddiaları ve Rusyanın "3. Dünya Savaşı çıkar" açıklamalarına değinen Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Savaşa giriyoruz girdik gibi spekülasyonları kesinlikle gündemde tutmamak lazım. Rusya tarafindan bilinçli bir algı operasyonu yapılıyor, dünya savaşı cikabilir diye. Rusya bunu gündemde tutarak dünyayı tedirgin etmeye çalışıyor. Kendi politikalarini dikte etmeye çalışıyor. Bizim böyle bir algı operasyonuna gelmememiz lazım. Kimsenin savaş çığlığı lobisi oluşturması doğru değil. Türkiye gerekli gördüğü tedbirleri alır, ancak pozitif siyasi atmosferin etkilenmemesine özen gösterir."

Davutoğlu "5 sene sonunda artık Suriyede bu ortamın sona ermesi icin kara operasyonu zorunlu mu" sorusuna "Rusyanin havadan yaptığı saldırılar durmali, alanda rejim ve DEAŞ dışında Suriye halkının temsilcisi olan gruplar desteklenmeli ve barış sureci desteklenmeli" yanıtını verdi.

"BOMBARDIMAN DURSUN" ÇAĞRILARINA CEVAP

Davutoğlu "Türkiyenin YPGye yönelik bombardımanı dursun" çağrılarına da cevap verdi. YPGye yönelik bu çağrıların bir anlamı olduğunun altını çizen Davutoğlu "YPG Rusyanın Suriyedeki enstrümanı. Bunu uluslararası kamuoyu dogru okumalı. Eger doğru okunmazsa ilerde daha büyük sıkıntılar doğurur" diye konuştu.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ

Davutoğlu YPGnin Cenevre görüşmelerine katılması tartışmalarıyla ilgili "YPG masaya rejim safinda gelebilir ama muhalefet safinda değil" dedi.

KILIÇDAROĞLUNA YANIT

"CHP HDPleşiyor" tespitini yapan Başbakan Davutoğlu o anlamda Kiliçdaroğluna safını belirlesin dediğini belirtti.

CHPli Selin Sayek Bökeye de destek veren Başbakan "Türkiyede müslüman, hristiyan, türk, kürt kim olursa olsun tum vatandaslar eşittir. Selin hanımın açıklamaları dogru, desteklenlemeli" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI-GÜL GÖRÜŞMESİ

Davutoğlu Abdullah Gülün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle de ilgili de yorum yaptı. Gülün Cumhurbaşkanı ve AK Partililerle görüşmesinin doğal olduğunu söyleyen Davutoğlu "Arınç ve diğer arkadaşların açıklamalarının parti içinde konuşulması gerektiği görüşündeyim. Hiç bir zaman AK Parti üzerinden spekülasyon yapilmasina izin vermem. Herkesi dinler konuşurum. Hiçbir arkadaşımız partinin bütünlüğünü bozacak tavra girmez" dedi.