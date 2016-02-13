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Davutoğlu’ndan İzdivaç Programlarına Tepki: Aile Kültürümüze Uygun Değil

DAVUTOĞLU’NDAN İZDİVAÇ PROGRAMLARINA TEPKİ: AİLE KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN DEĞİL - RTÜK üyeleriyle buluşan Başbakan Davutoğlu, izdivaç programları konusunda uyarıda bulunarak “Bunlar bizim aile kültürümüze uygun değil. Kapalı paravanın ardında aile kurulmaz“ dedi. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 02:01
Davutoğlu’ndan İzdivaç Programlarına Tepki: Aile Kültürümüze Uygun Değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. İlhan Yerlikaya başkanlığındaki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerini önceki gün kabul etti. Çankaya Köşkünde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

"BUNLARA İZDİVAÇ DA DEMEMEK LAZIM"

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Davutoğlu, izdivaç programlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "Bunlara izdivaç da dememek lazım, bunlar aile kültürüne zarar veriyor. Kapalı bir paravanın ardından yapılan pazarlıkla aile kurulmaz. Bunlar bizim aile kültürümüze uygun değil" dedi.

"RTÜK ÇOK SESLİLİĞİ SAĞLAMALI"

Davutoğlunun RTÜKten en temel beklentisini de şöyle anlattığı öğrenildi: "Benim RTÜKten en temel beklentim çok sesliliğin sağlanması konusunda duyarlı olması. Herkesin görüşünü medeni ölçüler içerisinde ifade edebilmesi özgürlükçü ortamın korunması çok önemli"

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