Davutoğlu’ndan İzdivaç Programlarına Tepki: Aile Kültürümüze Uygun Değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. İlhan Yerlikaya başkanlığındaki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerini önceki gün kabul etti. Çankaya Köşkünde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

"BUNLARA İZDİVAÇ DA DEMEMEK LAZIM"

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Davutoğlu, izdivaç programlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "Bunlara izdivaç da dememek lazım, bunlar aile kültürüne zarar veriyor. Kapalı bir paravanın ardından yapılan pazarlıkla aile kurulmaz. Bunlar bizim aile kültürümüze uygun değil" dedi.

"RTÜK ÇOK SESLİLİĞİ SAĞLAMALI"

Davutoğlunun RTÜKten en temel beklentisini de şöyle anlattığı öğrenildi: "Benim RTÜKten en temel beklentim çok sesliliğin sağlanması konusunda duyarlı olması. Herkesin görüşünü medeni ölçüler içerisinde ifade edebilmesi özgürlükçü ortamın korunması çok önemli"