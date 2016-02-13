Demirtaş: Türkiye’yi Savaşa Sokmak İstiyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakırda çıkan olaylar sırasında yaşamını yitiren Süleyman Güzelin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyenin ardından gazetecilere bulunduğu açıklamalarda Başbakan Ahmet Davutoğlunu eleştiren Demirtaş, şunları söyledi: " Türkiye toplumunun rızasını almadan, desteğini almadan bir oldu bittiyle Türkiyeyi savaşa sürüklemeye çalışıyorlar" dedi.

"SAVAŞ POLİTİKASI" ELEŞTRİSİ

Başbakan Ahmet Davutoğlunun sözlerini eleştiren Demirtaşın konuşmasından satırbaşları şu şekilde: Bütün bu vahşet ortamında ülkenin Başbakanının çıkıp halen savaşı büyüteceğiz, halen belini kıracağız. Halen efendim Suriyede, içeride, dışarıda savaş politikalarıyla kazanacağız söylemini ucuz politika olarak değerlendiriyoruz.

Davutoğlunun politikası Enver Paşanın politikası, zihniyetini andırıyor. Şimdi aynı Enver Paşa kafası, Suudilerin savaş uçağını İncirlike indirecek ve muhtemeldir ki Suudilerin savaş uçağı aracılığıyla Suriye bombalanacak ve Enver Paşa kafasıyla Türkiye tıpkı 1914te olduğu gibi 100 yıl sonra aynı zihniyet tarafından savaşa sürüklenmiş olacak. Demek ki, 100 yılda bir Enver Paşa kafası çıkabiliyor.

"TÜRKİYE HALKI FELAKETE SÜRÜKLENİYOR"

Böyle ucuz savaş kahramanlılarıyla, asarım, keserim nidalarıyla bir ülkeyi ve bir halkı felakete sürükleyen senaryoları işte bu tür ucuz kahramanlar hayata geçiriyor. Şimdi Davutoğlu ne yaptığının farkında bile değil. Nasıl bir felakete Türkiyeyi, halkları sürüklediğinin farkında bile değil. Eminim ki etrafında ona anlatmaya çalışan kimse de kalmadı. Çünkü kimseyi dinlemiyorlar.

"OSMANLIDAN GERİYE ANADOLU KALDI"

Enver Paşa da kimseyi dinlemiyordu. Savaşçı bir politika sürdürüyordu. Ve birkaç yıl içerisinde ne Enver Paşa kaldı, ne Osmanlı İmparatorluğu. Enver Paşanın o savaş sevdası imparatorluğunda dağılmasına yol açtı. Ve Osmanlı İmparatorluğundan geriye Anadolu kaldı. Şimdi bir kez daha aynı tehlikeli anlayış hem içeride, hem dışarıda büyük bir kırıma, büyük bir savaşa, katliama imza atmaya çalışıyor, uğraşıyor. Ve HDPyi suçlayarak, HDPyi partimiz üzerinden kışkırtma yaratarak bu savaş psikolojisini topluma kabul ettirmeye ve bu savaşın zorunlu olduğuna toplumu ikna etmeye çalışıyor.

"SURİYE SAVAŞ BÜYÜTÜLMEK İSTENİYOR"

Başbakan Davutoğlunun verilmemiş bir hesap sahibi olduğunu öne süren Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: IŞİD barbarlığını, IŞİD tecavüz ordusunu büyüten besleyen, silah gönderen Davutoğlu, Suudi ve Katar ekibidir. Şimdi bu üçlü Suriyede savaşı büyütmenin telaşı içindeler. Beslemeleri olan IŞİD, Nusra, Ahrar Şam gibi örgütler Suriyede başarılı olamayınca şimdi doğrudan kendileri bizati devreye girmeye çalışıyorlar.

Artık beslemeleri olan o çeteler tasfiye olmaya başlayınca Suriyede arzu ettikleri şekilde ilerleyemeyince, şimdi Suriye savaşını büyütmek için Suudilerle, Katar Emiriyle neredeyse her gün görüşmeler yapıyorlar.

"TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İTTİFAKI KÜRTLER OLMALI"

Biz şunu söyledik ve defalarca çağrı yaptık. Senin en büyük ittifakın Kürtler olmalıydı, Kürtler, sen Suudiye, Katara koştuğun kadar Kürtlere elini uzatsaydın Suriyede, Türkiyede, Irakta en büyük yoldaşın, candaşın, en büyük ittifakın olarak Kürtlerle iyi bir uzlaşma sağlasaydın, bundan daha büyük bir güç olamazdı senin için.