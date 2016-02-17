Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ’Kara Operasyonu’ Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sadece Türkiye, Suudi Arabistan ve Katarın Suriyeye dönük bir kara operasyonu yapmasını beklemenin gerçekçi olmadığını ve böyle bir harekatın olması halinde ortak bir operasyon olması gerektiğini söyledi.

Reuters ile yaptığı söyleşide Çavuşoğlu, "Kara operasyonu konusunu çok ciddi tartışmadı koalisyon. Karşı çıkanlar oldu ya da kendisi katılmayacak ama Türkiye yapsın ya da şu ülke yapsın gibi arzularını dile getirenler oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"Biz, Suudi Arabistan ve bazı batı Avrupa ülkeleri kara operasyonunun gerekli olduğunu söyledik. Fakat bugüne kadar koalisyon içinde bir karar alınmadı. Bir strateji yok. Suudi Arabistan böyle bir durumda (asker) gönderebileceğini söylüyor. Ama o konuda da alınmış bir karar yok. Suudi Arabistanın incirlik hava üssüne uçak göndermesi konusunda bir prensip kararımız var. Henüz uçaklar gelmedi. Bu da yine koalisyon içinde uçaklar gelecek.

"YANLIŞ BİR ŞEKİLDE TARTIŞILIYOR"

"Daha önce de başka ülkelerin uçakları geldi, ne için geldi, DAEŞ ile mücadele kapsamında. Dolayısıyla DAEŞe karşı hava mücadelesine katılmak için Suudi Arabistan da uçak göndermek istedi, biz de buna prensip olarak evet dedik ama henüz uçaklar gelmedi. Başka bir ülke diyelim İtalya göndermek istedi, biz buna da yardımcı oluruz. Çünkü hepimizin ortak amacı yanı başımızdaki bir terör örgütünü yok etmek. Yani ikili bir anlaşma çerçevesinde değil. Kara operasyonu konusunda böyle alınmış bir karar yok ama koalisyon içinde bir uçak gönderme kararı. Bunu net bir şekilde söyleyelim çünkü içerde ve dışarıda yanlış bir şekilde tartışılıyor."