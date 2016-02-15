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Dışişleri: Rusya’nın Azaz’daki Saldırıları Savaş Suçudur

DIŞİŞLERİ: RUSYA’NIN AZAZ’DAKİ SALDIRILARI SAVAŞ SUÇUDUR - Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Azaz’da iki okul ve iki hastaneye uçak ve füze saldırıları sonucu vurduğunu, 30’un üstünde sivilin hayatını kaybettiğini, bunun bir savaş suçu olduğunu açıkladı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 15:59
Dışişleri: Rusya’nın Azaz’daki Saldırıları Savaş Suçudur

Dışişleri Bakanlığı Rusyanın son 24 saat içerisinde Azazdaki iki okul ve iki hastaneye uçak ve füze saldırıları sonucu 30un üstünde sivilin hayatını kaybettiği, 100ün üzerinde kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık Rusyanın bu saldırılarının savaş suçu olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Suriye Uluslararası Destek Grubunun 11 Şubatta Münihte yapılan toplantısında, Suriyede çatışmaların durdurulmasına yönelik karar alınmıştı. Rusların bu karardan sonra Suriyedeki hava saldırılarını durdurmak yerine daha da artırdıkları ve sivilleri, hastaneleri, okulları özellikle hedef aldıkları esefle müşahede edilmektedir.

Nitekim, son 24 saat içerisinde Azazdaki iki okul ve bir hastane ile İdlip/Maarat El Numandaki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün işlettiği hastaneye, Rusların gerçekleştirdiği uçak ve füze saldırıları sonucunda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 30un üstünde masum sivil hayatını kaybetmiştir. Yaralıların sayısı 100ün üzerinde tahmin edilmektedir.

Şiddetle kınadığımız bu saldırılar hiçbir şekilde insanlığa ve vicdana sığmadığı gibi, uluslararası hukuktaki karşılığı da açık bir savaş suçudur. Rusya Federasyonu işlediği bu suçlarla Suriyedeki iç savaşın daha da derinleşmesine ve bölgede tehlikeli bir tırmanmaya yol açmaktadır. Rusya FederasyonuSuriyeyi barış ve istikrardan giderek uzaklaştıran bu eylem ve saldırılarına derhal son vermediği takdirde, daha büyük ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır."

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