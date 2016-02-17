Diyarbakır Sur’da Çatışma: 1 Astsubay Şehit

Diyarbakır merkez Sur İlçesinde dün gece PKKlı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Astsubay Mehmet Ali Dinç, kaldırıldığı Asker Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



Sur İlçesinin 6 mahallesinde açılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve ilçedeki PKKlıların etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık 2015 tarihinden sokağa çıkma yasağı konularak başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgede dün gece çıkan çatışma sırasında 3 asker yaralandı. Askerlerden, PKKlı teröristlerin keskin nişancı tüfeği kanas ile açtığı ateşle ağır yaralanan Astsubay Mehmet Ali Dinç, kaldırıldığı Asker Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şehit Astsubay Mehmet Ali Dinçin cenazesi, bugün Asker Hastanesinde düzenlenecek uğurlama töreni ile memleketi Malatyaya gönderilecek.



GENELKURMAY: 1 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ



Genelkurmay Başkanlığından 1 astsubayın şehit olduğu çatışmayla ilgili olarak bugün saat 09.00da yapılan açıklamada şöyle denildi:



"16 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan silah arkadaşımız kurtarılamayarak saat 23.45te şehit olmuştur. Gün içerisinde çıkan çatışmalarda bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."