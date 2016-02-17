Efkan Ala, Ankara Saldırısından 4 Saat Sonra İki Cümlelik Açıklama Yaptı

Ankarada Genelkurmay Başkanlığının arkasındaki lojmanlar bölgesinde üç askeri servis aracı ile bir özel araçtan oluşan askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 28 kişinin öldüğünü, 61 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

4 SAAT SONRA İKİ CÜMLELİK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Efkan Aladan olay ilişkin ilk açıklama 4 saat sonra Twitterdan geldi. İçişleri Bakanı Ala Twitterdan yaptığı açıklamada "Bu akşam Ankarada yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu ülkemize karşı yapılmış bir saldırıdır." dedi.



















