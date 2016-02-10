Erdoğan 30 Bin Öğretmen Ataması Töreninde Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile MEB Şura Salonunda 30 bin öğretmenin atanması törenine katılıyor. Erdoğan, "Son 13 yılda 542 bin 120 yeni öğretmen ataması yapıldı" diyerek konuşmasına başladı.

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre elektronik ortamda gerçekleştirilen atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihte http://ikgm.meb.gov.tr web sitesinden duyurulacak.