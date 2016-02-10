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Erdoğan 30 Bin Öğretmen Ataması Töreninde Konuşuyor

ERDOĞAN 30 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TÖRENİNDE KONUŞUYOR - Öğretmen atamalarının yapıldığı Ankara MEB Şura Salonu’ndaki törene bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 03:44
Erdoğan 30 Bin Öğretmen Ataması Töreninde Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMilli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile MEB Şura Salonunda 30 bin öğretmenin atanması törenine katılıyor. Erdoğan, "Son 13 yılda 542 bin 120 yeni öğretmen ataması yapıldı" diyerek konuşmasına başladı.

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre elektronik ortamda gerçekleştirilen atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihte http://ikgm.meb.gov.tr web sitesinden duyurulacak.

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