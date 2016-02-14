Erdoğan, Anayasa ve Başkanlık Sistemi İçin Sahaya İniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa ve mevcut parlamenter sistemin ülkenin sorunlarını çözmeye yeterli olmadığını ve başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaşacak.

ERDOĞANA STKLARDAN DAVET GELİYOR

Erdoğan, TBMM Anayasa Mutabakat Komisyonunun kurulması ile başlayan sürece destek verecek. Çok sayıda STK, yeni anayasa ve başkanlık sisteminin halka anlatılması için harekete geçti. Bu kapsamda ülkenin dört bir yanında toplantı hazırlıkları başladı. Yapılacak toplantılara katılması için Cumhurbaşkanı Erdoğana da çok sayıda davetler geliyor.

7 BÖLGEDE TOPLANTILARA KATILACAK

Erdoğan öncelikli olarak belirlenmiş büyükşehirlere, ardından 7 bölgede STKlar tarafından düzenlenen toplantılara katılacak. Erdoğan, Anayasa Platformunun organizasyonunda konferanslarda ya da kapalı salon toplantılarında konuşacak.

BİRÇOK İLDE MİTİNGLER YAPMASI BEKLENİYOR

Zaman kalması halinde Erdoğanın illere de gitmesi, hatta mitingler yapması da planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buralarda yapacağı konuşmalarda Türkiyenin acil bir yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu ve başkanlık sisteminin gerekli olduğunu anlatacak.

(Kaynak: Sabah)