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Erdoğan: Meşru Müdafaa Hakkımızı Çekinmeden Kullanacağız

ERDOĞAN: MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI ÇEKİNMEDEN KULLANACAĞIZ - Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin, meşru müdafaa hakkını, her zaman, her yerde ve her durumda kullanmaktan çekinmeyeceği bilinmelidir.“ dedi. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 14:14
Erdoğan: Meşru Müdafaa Hakkımızı Çekinmeden Kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAnkara Kızılayda gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Verdiğimiz kayıplar sabrımızı zorluyor. Türkiyenin, meşru müdafaa hakkını, her zaman, her yerde ve her durumda kullanmaktan çekinmeyeceği bilinmelidir." dedi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

İşte Erdoğanın yaptığı o açıklama:

"Ahlaki ve insani hiçbir sınırı olmayan bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizi her gün daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Terör örgütlerini kullanarak ülkemiz ve milletimizi hedeflerinden uzaklaştırabileceklerini sananlar yanıldıklarını göreceklerdir. Her şehidimiz ve her gazimiz bu toprakların ilelebet vatanımız olduğunun, bayrağımızın inmeyeceğinin, ezanlarımızın susmayacağının, ülkemizin bölünmeyeceğinin, devletimizin yıkılmayacağının birer ispatıdır.

"MEŞRU MÜDAFA HAKKINI KULLANMAKTAN ÇEKİNMYECEĞİZ"

Birliğimize, beraberliğimize, geleceğimize yönelik olarak, sınırlarımız dışında ve içinde gerçekleşen saldırılara misliyle karşılık verme konusundaki kararlılığımız, bu tür eylemlerle daha da güçlenmektedir. Türkiyenin, meşru müdafaa hakkını, her zaman, her yerde ve her durumda kullanmaktan çekinmeyeceği bilinmelidir."







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