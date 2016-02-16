Erdoğan: Saldırıların Hedefi PYD’ye Yönelik Orada Kuşak Oluşturmak

Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan, Türkiyeye çalışma ziyareti gerçekleştiren Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan düzenlenen basın toplantısında konuştu. "Burada sivil halka acımasızca yapılan bu saldırıların hedefi PYDye yönelik orada bir kuşak oluşturmaktır. Burada işin kara boyutunu da YPG ile yürütmektedir." dedi.

"SALDIRILARIN HEDEFİ PYDYE YÖNELİK ORADA BİR KUŞAK OLUŞTURMAK"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin PYD ve YPGye yönelik operasyonlarda hedeflenen amaca ulaşıldı mı? Bundan sonraki süreçte de bunların devamı söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine, "Şuanda Rusyanın Suriyede rejimle birlikte acımasızca sivil halkı öldürmeye yönelik operasyonları devam ediyor. Burada yedinden yetmişse sivil halka acımasızca yapılan bu saldırıların hedefi PYDye yönelik orada bir kuşak oluşturmaktır ve burada işin kara boyutunu da YPG ile yürütmektedir.

"PYD VE YPG BİRER TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Buradan özellikle Batılı dostlarımıza tekrar sesleniyorum, PYD ve YPG birer terör örgütüdür ve bu terör örgütlerinin bu tür bir yapılanmaya gitmelerine vesile olanları tarih affetmeyecektir. PKK terör örgütünü bu şekilde kabul edenler şunu bilmelidir ki PYD de YPG de, ki YPG, PYDnin silahlı bir gücüdür ve bunlar birer terör örgütüdür. Kimse bunu farklı yere çekmeye kalkmasın. Zaman içerisinde biz bunlara zaten bütün belgelerini bunların verdik. Belgeleri vermemize rağmen bunlar hala Suriye ve Irakta ne yazık ki aynı oyunu oynuyorlar" karşılığını verdi.

"YEMEN SON DÖNEMDE MAALESEF ZOR VE SIKINTILI GÜNLER YAŞIYOR"

Türkiye hiçbir zaman Yemenin, Yemenli kardeşlerinin acısına, sıkıntısına bigane kalmadığını belirten Erdoğan, "Bu tarihte nasıl böyleyse bugün de aynıdır. Yemen son dönemde maalesef zor ve sıkıntılı günler yaşıyor. Bölgenin birçok ülkesinde olduğu gibi Yemenli kardeşlerimizin demokrasi, özgürlük, hak ve adalet talebi boğulmaya çalışılıyor. Mezhebi ayrımlar körüklenerek ülke büyük bir yıkımın eşiğine getirildi" ifadelerini kullandı.

"FARKLI MEZHEPLER BİR ZENGİNLİK OLMUŞTUR"

Yemenin tıpkı Türkiye gibi farklı mezheplerin, farklı yapıların yüzyıllardır bir arada, barış içinde yaşadığı bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Farklı mezhepler bizler için tehlike ve tehdit değil tam tersine bir zenginlik olmuştur. Biz Yemenin inşallah bu sıkıntılı süreci de atlatacağına, barış, huzur ve istikrarı yeniden yakalayacağına inanıyoruz. Tersi tüm çabalara rağmen Yemenli kardeşlerimizin hoşgörü ve bir arada yaşama noktasında gösterdiği hassasiyet ümitvar olmamız için yeterlidir. Türkiye bu sıkıntılı günlerinde Yemenin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. İnşallah bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan tüm Yemenli kardeşlerimizi kucaklamaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"YEMENDE MEŞRU DEVLET OTORİTESİNİN YENİDEN TESİSİNİ ARZU EDİYORUZ"

Yemenli mevkidaşı Hadi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, Yemen ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Hadi önderliğinde Yemende meşru devlet otoritesinin yeniden tesisini arzu ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Yemendeki soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sorunlara kalıcı çözüm bulunması ancak siyasi diyalog ve meşru devlet makamlarına saygı temelinde bir mutabakatla mümkündür. Bu çerçevede 2216 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının tüm taraflarca uygulanması çok önemlidir. Birleşmiş Milletler himayesinde Aralık 2015te İsviçrede gerçekleştirilen görüşmeleri bu anlamda değerli bir adım olarak görüyoruz. İnkıtaa uğrayan bu görüşmelerin devam etmesini temenni ediyoruz. Bölge ülkelerine güvenlik hissi aşılayan Yemenli tüm tarafları tatmin edecek kapsayıcı bir çözüme ihtiyaç var. Bu amaçla inşallah biz de gayretlerimizi, desteklerimizi, çabalarımızı sürdüreceğiz."

TÜRKİYEDEN YEMENE 6 BİN TONLUK İNSANİ YARDIM MALZEMESİ

Yaşanan son olayların Yemende insani krize neden olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ülkede insani durumun kötüleşmesinin ardından Türkiyenin gerek Yemene gerekse Yemenli mültecilerin bulunduğu Cibutiye insani yardımlar gönderdiğini belirtti.

Üç gün önce de 6 bin tonluk insani yardım malzemesi taşıyan bir Türk gemisinin Mersin Limanından hareket ettiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İNŞALLAH 21İNDE ADENDE OLACAK"

"İnşallah 21inde Adende olacak. Sivil toplum kuruluşlarımız da buralardaki yardım faaliyetleriyle Yemenli ihtiyaç sahiplerinin yaralarına derman olmaya çalışıyor. Ben bu vesileyle tüm uluslararası kuruluşlara yaşanan drama sessiz kalmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyoruz. Duamız ve temennimiz kardeş Yemenin hak ettiği barış, huzur ve istikrara en kısa sürede kavuşmasıdır. Yemene bundan sonra da her alanda desteğimizin süreceğini ifade ediyorum. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez Ülkelerine verdikleri destek sebebiyle onlara da şükranlarımı ifade etmek istiyorum."

"ÖNCE DÜRÜST DAVRANSINLAR"

"DAİŞ bizim için nasıl bir terör örgütüyse PYD de YPG de öyle bir terör örgütüdür, aynı şekilde DHKP-Csi de öyle bir terör örgütüdür" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlara karşı biz koalisyon güçleriyle bir hareketin içerisindeyiz ama ne yazık ki koalisyon güçleri şuanda attıkları bazı adımlarla örneğin telefon açıp bizim ülkemize yönelik saldırılar karşısında, Silahlı Kuvvetlerimizin top atışlarını ki bu angajman kurallarının uygulanmasıdır, işletilmesidir, bunu kalkıp Suriyedeki Kürtlerin vurulması diye ifade edenler, önce dürüst davransınlar, onları ben dürüstlüğe davet ediyorum. Dürüst davranmıyorlar. Suriyenin kuzeyinden kaçıp gelenler, Suriyede rejimin daha düne kadar orada yaşayan Kürtlere pasaport dahi vermediğin, kimlik dahi vermediğini kime anlatacaklar. 5 yıl öncesine kadar Esede Bunlar senin vatandaşın değil mi bunlara niçin bunlara kimlik kartını, pasaport vermiyorsun diyen benim, bizzat kendisine söyleyen kişiyim. Neredeydi bu adamlar, bu Batı neredeydi? Biz bunları yaşamış birisiyiz, bunları biliyoruz.

"YPG, REJİMİN ORTAYA ÇIKARDIĞI BİR YAPILANMA"

Dolayısıyla şuanda PYD olarak bu yapılanma rejimin orada ortaya çıkardığı bir yapılanmadır. YPG aynı şekilde rejimin ortaya çıkardığı bir yapılanmadır, DAİŞ aynı şekilde. Bunlar müşterek çalışıyorlar, ortak çalışıyorlar ve bu ortak çalışmanın neticesinde ne yazık ki Suriyede 400 bine yakın insan öldürüldü. Şimdi de Suriyede rejim ne yazık ki Rusya ile elele vermek suretiyle orada Müslümanları insanları öldürmeye devam ediyor. Bunların yanında yer alanlara da tabi Herhalde siz de buradan nasibinizi alırsınız diye, onlara da buradan sesleniyor."

"BU TABİİ Kİ YENİ DÖNEMİN BİR FATİHASIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemenli bir gazetecinin Türkiyenin şuanda Aden Limanına doğru giden bir insani yardım gemisini hatırlatarak, "Acaba bu Türkiyenin Yemen halkına desteğinin yeni döneminin bir Fatihası mıdır?" sorusuna ise "Bu tabii ki yeni dönemin bir Fatihasıdır. Bunun arkasından AFAD teşkilatımız, tüm diğer teşkilatlarla el ele vermek suretiyle diğer ikinci, üçüncü gemileri göndermeye devam edecektir. Bir de 16 bin kadar yaralının olduğunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, buna yönelik de ilk etapta Adende -Sağlık Bakanımıza da söyledik- bir sahra hastanesi kurmak suretiyle inşallah buradan doktorlarımızı da göndererek yaralı tedavisini yerinde yapalım istiyoruz. Eğer Tais sulhu süküna kavuşursa ikinci bir sahra hastanesini de Taiz kurmak suretiyle orada da yine aynı şekilde tedavileri yaygınlaştıralım istiyoruz. Bunun için Sağlık Bakanlığımız da gerekli notlarını aldı, onlar da çalışmalarını sürdürecekler" yanıtını verdi.