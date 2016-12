Erdoğan: Sınırımızda Yeni Bir Kandil’in Oluşmasına Asla İzin Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Suriye sınırında yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Güney sınırımızda yeni bir Kandilin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, PYDyi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABDye hitaben de"Ey Amerika, senin dostun biz miyiz, PYD mi; bizi dost olarak görmeyenler açık ve net söylesin" diye konuştu.

"ABDYİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Sarayında kaymakamlarla ikinci toplantısını gerçekleştiren Erdoğan, "YPGye desteğimiz sürecek diyen ABDyi anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. ABDye hitaben "Dostum YPGye silah yardımı yapıyoruz de. O zaman biz de bu meseleleri sizinle konuşmayalım" diyen Erdoğan, "Dost, dostluğun gereğini yapmalıdır" şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplumun rejimin ve Rusyanın saldırılarına karşı seslerini yükseltmesi şarttır" diyen Erdoğan, "Türkiyenin sabrının sınırlarını denemek gibi bir niyet varsa o sınırların sonuna gelindiğini de bilsinler" ifadelerini kullandı.

Erdoğanın konuşmasından satır başları şöyle:

" Cumhurbaşkanı külliyesi devletin sadece protokol yüzü değildir, olmayacaktır. Bu mekan elbette devlet işlerinin en üst düzeyde görüldüğü yerdir ama aynı zamanda devletle milletle birlikteliğinin de sembolüdür. Sizler kaymakamlar olarak vatandaşlarımızla doğrudan ve en etkin ilişki içerisinde bulunan, devletin adeta ete kemiğe bürünmüş, somutlaşmış timsali durumundasınız. Devletin imkânları ile vatandaşların hassasiyetlerini en üst düzeyde birleştirebilen başarılı bir kaymakamdır.

Elbette hukuktan, meşruiyetten ödün vermeyeceksiniz. Ama önünüze çıkan zorluklar ve sorunlar karşısında eliniz kolunuz bağlı oturmayacaksınız. Ya bir yol bulacaksınız ya da yol yapacaksınız.

Kendini mevzuat hazretlerine mürit olan kaymakamların belki başı ağrımaz ama bir iş de yapamaz. Marifet iltifata tabidir diye güzel bir sözümüz vardır. Başarılı olan kaymakamlarımızı takdir etmek buna karşılık aynı çabayı göstermeyenleri de tespit etmek durumundayız.

Türkiye zalim ile mazlumu savunanların ayrıldığı, maskelerin düştüğü bu süreçte küresel vicdanın sesi olmuştur. Türkiye tüm algı operasyonlarına rağmen Suriyeli kardeşlerine din, dil, mezhep ve etnik köken ayrımı yapmadan sahip çıkarak, tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir.

Sayıları 3 milyonu bulan sığınmacılara yıllardır ev sahipliği yapan Türkiye tarihi bir sınav veriyor.

Tarihimizin bize mirası olan medeniyet değerlerimizi yaşattığımızı şu son 5 yılda tüm dünyaya gösterdik. Türkiye küresel vicdanın sesi olmuştur.

Suriyeli kardeşlerine din, dil, etnik ayrımı yapmadan sahip çıkarak tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir. Biz bu süreçte iki yüzlülüğe hatta çok yüzlülüğe sahip olduk.

Şu ana kadar yapmış olduğumuz ödeme 10 milyar dolara ulaştı. STKların yaptıkları harcamalardan söz etmiyorum."

Rusya şu anda katil, zalim Esadın yanında yer almak suretiyle kendi kimliğini ortaya koymuştur. BM savaş suçu için kanıt gerekiyor diyor. İşte buyurun hastaneler bombalanıyor. Küvezlerdeki fotoğrafları görmediniz mi?

Ve, şu anda PYDye, YPGye hala terör örgütü diyemeyen veya demeyen YPGye desteğimiz sürecektir diyen Amerikayı anlamakta zorlanıyorum. Terör örgütü PKKnın bütün kayıtlarında PYDnin kurucusunun kim olduğu bellidir. YPGnin kurucusunun kim olduğu bellidir. Biz Amerikayla NATOda beraber değil miyiz? Senin dostun biz miyiz, yoksa PYD mi, YPG mi? Bunu da bilmek istiyoruz. O zaman çık, bunu da açıkla. Dostum YPGye silah yardımı yapıyoruz de. O zaman biz de bu meseleleri sizinle konuşmayalım. Dost, dostluğun gereğini yapmalıdır. Biz dostluğun gereğini yaparız. Ama biz dost olarak görmeyenler açık, net söylemelidir. Bu bilgileri sen bizden alacaksın ya. Bu tip insanlara, teröristlere bu sorulur mu? Suriyede dün de, bugün de demokrasiyi ve meşruiyeti savunuyoruz.

"EY AMERİKA, UÇUŞA YASAK BÖLGEYE EVET DEMEDİN, RUS UÇAKLARI CİRİT ATIYOR"

Ey Amerika, sen uçuşa yasak bölgeye evet demedin ama bak orada Rus uçakları cirit atıyor ve binlerce on binlerce mazlum insan ölüyor. Hani biz koalisyon güçleriydik, hani beraber hareket edecektik. Türkiyeye bir kişi kalkar da bir havan topu atarsa bu kat be kat fazlasıyla karşılığını bulacakır bilmeleri lazım. Bu uluslararası angajman kurallarının işletilmesi demektir. Bunu yapıyoruz, yapacağız. Doğu ve Güneydoğuda güvenlik güçlerimize karşı kullanılan silahların ve militanların Suriye kaynaklı olduklarını biliyoruz.

PYD ile PKKyı farklı saymak körlük değilse ülkemize karşı hasmane bir tutumdur. DAEŞe karşı operasyon bahanesiyle Suriyede palazlanan hiçbir ülkenin gayreti yoktur. Sadece Suriyenin komşusu olan Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi ülkeler can acıtıcı sonuçları bünyesinde hissetmektedir. Diğerlerinin canı acımıyor. Avrupa ülkelerinin nasıl bağırıp çağırdığı ortada.

Suriyedeki fotoğraf çok açık ve nettir. DAİŞe karşı savaştığını iddia eden hiçkimsenin terörle mücadele gibi bir niyeti yoktur. Türkiyenin sığınmacı akını yanında daha başka sıkıntıları da bulunuyor. Bölge üstünde oynana oyunlar doğrudan Türkiyeyi etkiliyor. Rejimi desteklemek için harekete geçen kimi ülkelerin çeşitli örgütlerin Suriyede gerçekleştirdikleri insanlık dışı uygulamaları çok iyi biliyoruz.

"YENİ BİR KANDİLİN OLUŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye, Suriye konusunda nefsi müdaha konumundadır. Yaptığımız her şeyin ve attığımız her adımın bir meşruiyeti vardır. Bu milletin bekası söz konusu olduğunda neler yapabileceğini görmek isteyenler açsınlar tarih kitaplarını okusunlar. Güney sınırımızda yeni bir Kandilin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz.

"SABRIMIZIN SONUNA GELDİK"

Uluslararası toplumun rejimin ve Rusyanın saldırılarına karşı seslerini yükseltmesi şarttır. Amacımız asla ülkemizi ve milletimizi altından kalkamayacağı bir yükün altına sürüklemek değildir. Bu yapılanların gerisinde Türkiyenin sabrının sınırlarını denemek gibi bir niyet varsa o sınırların sonuna gelindiğinin de bilsinler.

"MACERA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Ülkemizde kamplarda ve şehirlerde yüzbinlerce Suriyeli Kürt kardeşimiz de hayatını sürdürmeye devam ediyor. PKKnın ülkemizde uygulamaya çalıştığı projeyi PYD Suriyede uygulamaya çalışıyor. Biran önce Suriyedeki meselenin çözümü konusunda bir konsensüs sağlanmalıdır. Biz Suriye halkının en kısa sürede barışa, huzura ve güvenliğine kavuşmasını, kendi geleceğini kendi belirleme özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Macera peşinde değiliz, kimsenin de maceraya atılmasını istemiyoruz.