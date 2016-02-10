Erdoğan’la Görüşen Abdullah Gül, Arınç’la Bir Araya Gelecek

AK Parti cephesi, 24 saat içinde ikinci sürpriz buluşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında yemek yiyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu akşam da eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bir araya geliyor.

Kulislere göre, dün akşamki buluşma Erdoğanın, geçirdiği sağlık operasyonu nedeniyle Gülü geçmiş olsun demek için aradığında kararlaştırıldı.

Yakın çevresi de, "Sayın Erdoğan ve Gül daha önce de AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdemin oğlunun düğünü ile Birlik Vakfının töreninde birlikte bulunmuşlar ve bu buluşmalarında da bir araya gelelim diye konuşmuşlardı" bilgisini aktardı.

TÜRKİYENİN SICAK GÜNDEMİ ÜZERİNDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Kulislere göre, Erdoğan ve Gül dün akşam 3 saat süren görüşmelerinde ağırlıklı olarak Suriye ve Güneydoğudaki gelişmeler olmak üzere Türkiyenin sıcak gündemi üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

Yine kulislere göre Erdoğan ve Gül, son günlerde Erdoğan ve Arınç cephelerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla yaşanan ve parti kulislerinde yankı bulan gelişmeleri de değerlendirdiler.

GÜL, BU AKŞAM DA ARINÇLA BİR ARAYA GELECEK

Gül, Erdoğanın görüşmesinin ardından bu akşam da Arınç ile bir araya gelecek. Kulislerde Gülün, "Ülke sıkıntılı bir dönemden geçiyor, bu nedenle enerjimizi iç tartışmalarda tüketmek yerine ülkeyi bir an önce düze çıkarmaya odaklanalım" mesajı verdiği konuşuluyor.