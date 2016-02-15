Esad’dan Küstah Suudi Arabistan ve Türkiye İddiası

Suriye lideri Beşar Esad, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, "terörizmle savaşmak bizim şu andaki ve gelecekteki en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir geçiş dönemi Anayasal olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca, Suriyede varılacak yerel anlaşmaların ülkedeki krizi çözme yolunda çok önemli bir rol oynayacağını da belirtti.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Suriye lideri Esad, Türkiye ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esad, " Türkiye ile Suudi Arabistan iki yıldır askeri yollarla Suriyeye girmek istiyor" iddiasında bulundu.

ATEŞKES ŞARTI

Esad, "Ateşkes demek, teröristlerin pozisyonlarını güçlendirmelerine mani olmak demektir. Eğer bir ateşkes olacaksa bu çatışmadaki her tarafın silah kullanmayı bırakması anlamına gelmez" diye konuştu.