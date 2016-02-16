Evinde Öldürülen Dilek Doğan’ın Ailesine Polise Mukavemet Soruşturması

İstanbul Sarıyerdeki evlerinde 18 Ekim 2015te polis araması sırasında polisin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybeden Dilek Doğanın babası Metin Doğan, annesi Aysel Doğan ve kardeşi Mehmet Doğan, olayın meydana geldiği evde polise mukavemet ettikleri iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Doğanın babası Metin Doğan, Biz olay öncesinde polise müdahale ve mukavemet etmedik. Dilek vurulduktan sonra bir arbede yaşandı. dedi.

DİLEK DOĞANI VURAN POLİSE 26,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Dilek Doğanın ölümüyle ilgili soruşturma sürecinde, Doğanın Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Y.Mnin silahından çıkan kurşunla vurulduğu belirlenmişti. Y.M hakkında İhmali davranışla kasten öldürme suçundan 26,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

DİLEK DOĞANIN AİLESİNE SORUŞTURMA ŞOKU

Milliyet Gazetesinden Musa Keslerin haberine göre, bu süreçte Dilek Doğanın ailesi hakkında da bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Aileye ulaşan tebligata göre baba Metin Doğan, anne Aysel Doğan ve kardeş Mehmet Doğan polise mukavemet iddiasıyla ifade için savcılığa çağrıldı.

"KAMERA KAYITLARI ORTADA"

Baba Metin Doğan bu konuyla ilgili şunları söyledi:

Eşim, oğlum ve ben arama sırasında polisi engellemeye çalıştığımız iddiasıyla ifade çağrıldık. Köydeydim, tebligatı döndükten sonra öğrendim. Bu birşeyi değiştirmez. Çünkü olayın nasıl meydana geldiği kamera kayıtlarıyla aşikar. Biz olay öncesinde polise müdahale ve mukavemet etmedik. Dilek vurulduktan sonra bir arbede yaşandı. Bize yapılan tebligatta herhangi bir zamanda Çağlayan Adliyesine ifade için gelmemiz isteniyor.