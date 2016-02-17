Fatih’te Yangın: 5’i Ağır, 10 Yaralı

Aksaray Mahallesi, Manastırlı Rıfat Sokak 10 numarada bulunan 7 katlı apartmanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz binilmeyen sebeple yangın çıktı.

ALEVLER DİĞER KATLARA DA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara da sıçradı. Apartmanda ikamet eden çok sayıda Senegal uyruklu şahıs alevlerin arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Üst katlarda kurtarılmayı bekleyen şahıslar, itfaiyenin merdiven aracıyla aşağı indirildi. Yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara taşındı.



5 YARALININ DURUMU AĞIR

Yangında yaralananlardan 5inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



İKİ İTFAİYECİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Yaralanan 10dan fazla kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sırasında iki itfaiye eri de dumandan etkilendi.



GÖRGÜ TANIKLARI: ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN AŞAĞI ATLADILAR

Görgü tanıkları, mahsur kalan bazı şahısların alevlerden kurtulmak için üst katlardan aşağı atladığını aktardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



