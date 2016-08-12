Bugün size Fırında Çipura tarifini ve hazırlanışını anlatacağım. Bu yemek hem sağlıklı hem de doyurucu bir yemek olacaktır. Alınan orta boyda çipura yemeğimiz için ideal olacaktır. Şimdi size bu enfes yemeğin tarifini vereceğim. Bu tarif sayesinde unutulmaz bir tat yaşayacaksınız.

Malzemeler;

3 adet çipura

1 adet orta boy limon

1 çay kaşığı kaya tuzu

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

3-4 adet defneyaprağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

Folyo kâğıdı

Sevdiğim yemek tarifleri konusunda oldukça hassas.

Hazırlanışı;

İlk önce Fırında Çipura için çipuralarımızı güzel bir şekilde temizledikten sonra bol su ile yıkamamız ve daha sonrasında süzmemiz gerekmektedir. Çipuralarımızın fırında daha güzel pişmesi ve tadının daha güzel olmasını istiyorsanız balıklarımızın her iki yanından paralel çizgiler çizmemiz gerekir. Çizme işlemi tamamlandıktan sonra kaya tuzumuzu ve karabiberimizi elimizin yardımı ile balıklarımızın içine dışına güzelce sürüp yediriyoruz. Bu işlem bittikten sonra sarımsaklarımızı cam rendede bir güzel rendeliyoruz.

Cam rendeyi seçmemizin sebebi ise daha sağlıklı olması ve gıdalarımızın vitaminlerinin yok olmaması içindir. Ayrıya elimizin zarar görmemesi için bire birdir. Sarımsaklarımızı rendeledikten sonra yine elimiz vasıtası ile balıklarımızın her yerine sürüyoruz. Paralel çizdiğimiz çizgilere de bu sürdüklerimi de sürersek tat bakımından daha güzel olur. Son olarak defneyapraklarımızı balıklarımızın içine koyalım. Buda daha enfes tat oluşmasını sağlar. Daha sonrasında soğanımızı halka halka kesiyoruz. Bu işlemde bittikten sonra folyo kâğıdımızı alıp çipura balıklarımızı içine koyuyoruz.

Her bir balığı ayrı ayrı folyo kâğıdına koyuyoruz. Daha sonra balıklarımızın üstüne soğan halkalarımızı koyuyoruz. Bu işlem bittikten sonra da limonumuzu yine doğanlar gibi halka halka kesiyoruz. Bu kestiğimiz limonları da çipura balıklarımızın üstüne koyuyoruz. Fırında Çipura bu şekilde daha leziz olacaktır. En son olarak zeytinyağımızı balıklarımızın üstüne gezdiriyoruz. Daha önce ısıtmış olduğumuz fırına çipura balıklarımızı güzel bir şekilde folyoya sardıktan sonra tepsiye dizerek pişiriyoruz.

Ortalama 180-210 derece arasından balıklarımız 30 dakika pişmiş olacaktır. Folyo kağıdına sarılmış balıklar kendi buharı ile daha güzel pişecektir. 30 dakika sonunda herhangi bir folyoyu aralayıp balıklarımızın pişip pişmediğini kontrol edebiliriz. Pişen balıklarımızı fırından çıkardıktan sonra dağılmamalarına özen göstererek servis tabağımızı alacağız.

Bu zamanların en hızlı tatlı tarifleribizim ustalarımızın emeğiyle oluştu.

Sunumu;

Fırında Çipura yaptığımız balıklarımızı önceden de belirttiğimiz gibi dağıtmadan ve parçalamadan servis tabaklarına alacağız. Biraz soğuduktan sonra kılçıklarını ayıklarken dikkatli olarak afiyetle yemeye hazırdırlar.

Fırında Çipura yaparken folyo kağıdı kullanmadan da yapılabilir. Bu sizlerin isteğine ve zevkine bağlıdır. Bunun için de folyo kağıdına sarmadan çipura balıklarımızı direkt tepsiye koyarak fırının içine pişmeye gönderebiliriz. Kullanılan fırınların marka ve modellerine göre bunun yanı sıra elektrik voltajlarına göre pişme süreleri her fırın için farklı olabilir. Bu yüzden ara sıra balıklarımızı kontrol etmekte fayda vardır.

Anadolu mutfağının kurabiye tarifleri gibi zengin içeriği vardır.

Böylelikle balıklarımız ne çiğ kalır ne de fazla pişerek kurumuş olurlar. Tabi fazla pişip pişmemeleri yiyecek olan kişilerin zevkine göre değişkenlik gösterebilir. Fırında yapılan balık hem sağlık açısından daha faydalı olup içinde bulunan vitaminlerin yok olmaması için önemlidir. Yine isteğe göre balıklarımızın yanına domates, patates gibi ekstra malzemelerde ilave edilebilir. Tabi bu malzemeleri ilave ederken balıklarımızın çok su içinde kalmamasına ve bundan dolayı da çiğ kalmamalarına dikkat etmek gerekir.

Bu güzel yemeğim hem konuklarınızı doyurucu olacak hem de vitamin bakımından faydalı olacaktır. İşin en başından balıklarımızı seçerken taze olmalarına dikkat etmeliyiz. Taze balık her zaman daha lezzetli olacaktır. Sizlerde bu tarifi deneyiniz ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakınız. Hepinize afiyet bal şeker olsun. Saygılar.

Kaynak: http://www.renkliyemektarifleri.com