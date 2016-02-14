Fırtına Obüsleri 17 Saatte 50 Hedefi Vurdu

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, önceki gün akşam üzeri Azezin güneybatısındaki Maranas bölgesindeki YPG unsurları Akçabağlar ( Kilis) üs bölgesine ateş açınca, Türk topçusu misliyle karşılık verdi. Bunun üzerine YPG mevzilerinden açılan ateş kesildi. Önceki gece saat 01.00 sıralarında yeniden aynı bölgeden ateş edilince, 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri yeniden misliyle karşılık verdi. Gece en az 10 kez top atışı yapıldı.

MİSLİYLE KARŞILIK

Dün sabah da saat 09.40 sıralarında YPG unsurları yine aynı bölgeden atış yapınca, Türk topçusu da saat 10.00dan itibaren karşılık vermeye başladı. Dün 17 saatte 100den fazla atış yapıldığı ve 50 kadar hedefin vurulduğu öğrenildi. Askeri kaynaklar, Suriye tarafında hangi kesimden gelirse gelsin, Türkiyeye ateş açıldığında, angajman kuralları kapsamında misliyle karşılık verilecek kuralının kararlı şekilde uygulanacağını vurguladı.

HATAYDAN ESAD VURULDU

Askeri kaynaklar dün ayrıca Hatay bölgesindeki Dağardı Hudut Karakolu bölgesine Esad rejimine bağlı güçlerden havan atışı yapılması sonucu yine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildiğini bildirdi.

TÜRK ASKERİ GİRDİ İDDİASI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlere mektup yazarak Türk askerinin Suriye topraklarına girdiğini iddia etti. BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine iletilen mektupta, Türkiyenin Halep ve Lazkiyeye yaptığı top atışlarının savunmasız sivillerin yaşadığı köyleri hedef aldığı ve bu saldırıların teröristlere açık ve net bir destek olduğu kaydedildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü Kilisteki Öncüpınar Sınır Kapısının karşısında bulunan Bab es-Selame sınır kapısı üzerinden Halepin kuzeyine ağır makineli silahların monte edildiği 12 kamyonetin girdiğini de ileri sürdü. Açıklamada, bu araçlarda bir kısmı Türk güçlerinden oluşan 100 kadar silahlının bulunduğu belirtildi. Başbakan Ahmet Davutoğlunun El Kaidenin Suriye kolu Nusra Cephesi ve El Kaide bağlantılı Ahraruş Şam gruplarına desteği aleni biçimde sürdüreceğini ilan ettiği iddiasına yer verilen açıklamada, "Uluslararası terör örgütleri listesinde yer alan örgütlere destek verilmesinin yanı sıra, BM Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye ilişkin kararları açık ve net bir şekilde ihlal ediliyor" denildi. (Kaynak: Hürriyet)