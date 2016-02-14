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Fransa’dan Türkiye YPG Çağrısı: Bombardımanı Durdurun

FRANSA’DAN TÜRKİYE YPG ÇAĞRISI: BOMBARDIMANI DURDURUN - Fransa’dan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye yönelik bombardımanı sonlandırma çağrısı geldi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 09:37
Fransa’dan Türkiye YPG Çağrısı: Bombardımanı Durdurun

Fransa, Türkiyenin Suriyenin kuzeyinde yer alan YPG mevzilerini bombalamasının ardından Türkiyeye bombardımanı sonlandırın çağrısında bulundu.

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