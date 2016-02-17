Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Gazi Mahallesi’nde Sürücüyü Kurşunlayıp Otomobilini Yaktılar

GAZİ MAHALLESİ’NDE SÜRÜCÜYÜ KURŞUNLAYIP OTOMOBİLİNİ YAKTILAR - Gazi Mahallelsi’nde yüzleri maskeli silahlı gurup durdurdukları bir otomobilin sürücüsünü bacağından vurduktan sonra aracını yaktılar. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 07:22
Gazi Mahallesi’nde Sürücüyü Kurşunlayıp Otomobilini Yaktılar

Gazi Mahallesinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yüzleri maskeli grup tarafından aracından indirilerek uzun namlulu silahla vuruldu.

CADDEYİ ATEŞ VERDİLER

Olay saat 00.20 sıralarında Gazi Mahalesi İsmet Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli silahlı bir grup barikat kurarak caddeyi ateşe verdiler.

BACAĞINDAN VURDULAR

Bu sırada caddeden geçen 34 BM 1029 plakalı otomobili durduran şahıslar, sürücüsünü bacağından kurşunlayarak otomobili yaktılar.

OTOMOBİL KÜL OLDU

Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü M.O. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sol diz kapağından yaralanan M.O.nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

1 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.TOMA ve "akrep" tabir edilen zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, Özel harekat polislerinin desteğiyle yaptığı aramada olay yerinde 1 adet boş kovan buldu.

Polis, ara sokaklara kaçarak dağılan sadırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Gazi Mahallesinde Sürücüyü Kurşunlayıp Otomobilini

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv