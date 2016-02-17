Gazi Mahallesi’nde Sürücüyü Kurşunlayıp Otomobilini Yaktılar

Gazi Mahallesinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yüzleri maskeli grup tarafından aracından indirilerek uzun namlulu silahla vuruldu.

CADDEYİ ATEŞ VERDİLER

Olay saat 00.20 sıralarında Gazi Mahalesi İsmet Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli silahlı bir grup barikat kurarak caddeyi ateşe verdiler.

BACAĞINDAN VURDULAR

Bu sırada caddeden geçen 34 BM 1029 plakalı otomobili durduran şahıslar, sürücüsünü bacağından kurşunlayarak otomobili yaktılar.

OTOMOBİL KÜL OLDU

Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü M.O. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sol diz kapağından yaralanan M.O.nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

1 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.TOMA ve "akrep" tabir edilen zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, Özel harekat polislerinin desteğiyle yaptığı aramada olay yerinde 1 adet boş kovan buldu.

Polis, ara sokaklara kaçarak dağılan sadırganların yakalanması için çalışma başlattı.