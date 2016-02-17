Güvenlik Analisti Gürcan: Böyle Bir Saldırı İlk Kez Oluyor

CNN TÜRkte Mirgün Cabasın konuğu güvenlik analisti Metin Gürcandı. Gürcan Daha önce böyle bir saldırı ile karşılaşmadık, daha önce aşağı da bir intihar saldırısı olmuştu, fakat araçlı bir saldırı değildi. Araçlı olması sebebiyle bu tarz bir saldırı ilk kez diyoruz dedi.

ANKARA YANGIN YERİ! 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankarada büyük bir patlama meydana geldi. Patlama İnönü Bulvarını Dikmen Caddesine bağlayan Merasim Sokakta, askeri lojman bölgesinde, askeri servis araçlarının bulunduğu noktada meydana geldi. Olay sırasında 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Ankara Valiliği, olayda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik açıklaması sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "14 hastanede 61 yaralımız var, patlamanın olduğu araçta 20-21 vefatımız olduğuna dair bilgiler geliyor." dedi.

ANKARANIN KALBİNDE BOMBALI SALDIRI

Başkentin en merkezi yeri olan, askeri kurumların ve lojmanların bulunduğu Devlet Mahallesindeki saldırı, saat 18.30da, bomba yüklü araçla gerçekleştirildi.

Teröristler, İnönü Bulvarını Dikmen Caddesine bağlayan Merasim Sokakta, askeri servis araçlarının yanında bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Ankaranın bir çok yerinde duyulan patlamanın ardından üç askeri servis aracı bir anda alev topuna döndü.

Yükselen simsiyah dumanlar Ankaranın her tarafından görülürken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.













