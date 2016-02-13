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Hamile Kadın Kendine Yer Vermeyenleri İnternette İfşa Etti

HAMİLE KADIN KENDİNE YER VERMEYENLERİ İNTERNETTE İFŞA ETTİ - Londra’da yaşayan Miri Michaeli Schwart isim kadın gazeteci, hamile olmasına rağmen metro’da kendisine yer vermeyenleri gizli kamerayla çekerek ifşa etti. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

13 Şubat 2016 Cumartesi 16:57
Hamile Kadın Kendine Yer Vermeyenleri İnternette İfşa Etti

İngilterenin başkenti Londrada yaşayan Miri Michaeli Schwart isimli gazeteci kadın, hamile olmasına rağmen Londra Metrosundaki hamileler koltuklarında kendisine yer vermeyen yolcuları gizli kamerayla çekerek, internette ifşa etti.

GİZLİ KAMERAYLA KAYDEDEREK İFŞA ETTİ

İsrailin Channel 10 Kanalının Avrupa temsilcisi Schwart, metroda yolculuk yaptığı sırada hamile ve özürlülere ayrılan koltukta oturan yolcuların rahatlarını bozmayıp kendisine yol vermemeleri üzerine yolcuları gizli kamerayla kaydetti. Schwart, çektiği förüntüleri sonrasında internette yayınlayarak, yer vermeyen tüm yolcuları ifşa etti.

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