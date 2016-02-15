Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Hatay’da Hudut Karakoluna Saldırı Misliyle Karşılık Verildi

HATAY’DA HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bugün Hatay’da hudut karakoluna saldırı olduğunu ve sabah saatlerinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 05:20
Hatay’da Hudut Karakoluna Saldırı Misliyle Karşılık Verildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bugün Hatayda hudut karakoluna saldırı olduğunu ve sabah saatlerinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Hatayda Hudut Karakoluna Misliyle Karşılık

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv