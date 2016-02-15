Hatay’da Hudut Karakoluna Saldırı Misliyle Karşılık Verildi
HATAY’DA HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bugün Hatay’da hudut karakoluna saldırı olduğunu ve sabah saatlerinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi
15 Şubat 2016 Pazartesi 05:20
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bugün Hatayda hudut karakoluna saldırı olduğunu ve sabah saatlerinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı.
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