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Hükümetten İlk Açıklama: Terör Ankara’da Alçakça Saldırdı

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA: TERÖR ANKARA’DA ALÇAKÇA SALDIRDI - Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin hükümetten ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den geldi. Çelik, “Terör Ankara’da alçakça saldırdı. Lanetliyoruz bu saldırıyı“ dedi. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 11:31
Hükümetten İlk Açıklama: Terör Ankara’da Alçakça Saldırdı

Ankarada Genelkurmay Başkanlığının kalbinde gerçekleşen patlamayla ilgili hükümetten ilk açıklamalar olayın terör saldırısı olduğu yönünde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terör Ankarada alçakça saldırdı. Lanetliyoruz bu saldırıyı. Vatandaşlarımızın en yoğun olduğu bölgelerden birinde bu saldırının gerçekleşmesi terörün alçaklığını ve hainliğini bir kere daha gösteriyor" dedi.

"TERÖR OLDUĞU KONUSUNDA DUYUM VAR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluAnkarada meydana gelen patlamayla ilgili, "Bir terör örgütü gerçekleştirdi diye duyum var" dedi.

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