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İncirlik Emniyet Amiri, Makam Odasında İntihar Etti

İNCİRLİK EMNİYET AMİRİ, MAKAM ODASINDA İNTİHAR ETTİ - Adana’da İncirlik Polis Merkezi Amiri 41 yaşındaki Mehmet Akif Durak, makam odasında tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 11:57
İncirlik Emniyet Amiri, Makam Odasında İntihar Etti

Adananın merkez Sarıçam İlçesindeki İncirlik Polis Merkezinde görevli Emniyet Amiri Mehmet Akif Durak, öğlen saatlerinde işyerine geldi. Uzun süre odasından çıkmayan amirlerinin yanına giren polis memurları, Durakı tabancayla vurulmuş halde buldu. Haber verilen sağlık ekibi, Durakın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri polis merkezinde inceleme yaptı. Durakın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyet Amiri Mehmet Akif Durakın, sosyal paylaşım sitesi Facebooktaki sayfasında son olarak, Yaşayan ölülere yas tutulmaz, Kafana göre dön dünya, ne sen umurumdasın ne de senin gibi dönenler, Evet ben değiştim ama herkese hak ettiği değeri verecek kadar değiştim cümlelerini paylaştığı görüldü.

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