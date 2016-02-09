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İnönü Üniversitesi’nde Patlama 1’i Ağır 3 Yaralı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE PATLAMA 1’İ AĞIR 3 YARALI - Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BESYÖ kantininde yaşanan patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 11:34
İnönü Üniversitesi’nde Patlama 1’i Ağır 3 Yaralı

Malatya İnönü Üniversitesinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 1i ağır 3 kişi yaralandı.

SICAK SU KOMBİSİ PATLADI

BESYÖ kantininde yaşanan olayda sıcak su kombisi patladı. Patlamada kantinde çalışan bir kadın ve bir erkek ile o sırada kantinde bulunan bir öğrenci yaralandı. Yaralılar hemen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, patlayan kombi yakınında bulunan kadın çalışanın durumunun ağır olduğu ve bir gözünü kaybetme riski olduğu öğrenildi.

SU BAĞLANTILARI YANLIŞ TAKILMIŞ

Patlama sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri de kantinde inceleme yaptı. İddiaya göre, kombinin su bağlantılarının yanlış takılmasının patlamaya neden olduğu ileri sürüldü. Patlamada hafif sıyrıklarla yaralanan öğrenci taburcu edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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