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İnsan Kaçakçılarına Müdahale Eden Asker Şehit Oldu

İNSAN KAÇAKÇILARINA MÜDAHALE EDEN ASKER ŞEHİT OLDU - Hatay’ın Yayladağı ilçesinde insan kaçakçılarına müdahale eden bir askerin, yaşanan boğuşma sırasında boynu kesilerek şehit olduğu öğrenildi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

14 Şubat 2016 Pazar 23:28
İnsan Kaçakçılarına Müdahale Eden Asker Şehit Oldu

Hatay Valisi Ercan Topaca, Yaldağı ilçesinde insan kaçakçılarına müdahale eden bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Topaca, yaptığı açıklamada, Suriye sınırındaki Güveççi Mahallesi yakınında, insan kaçakçılarına müdahale sırasında bir askerin şehit olduğunu kaydetti.

"BOYNU KESİLEREK ŞEHİT OLDU"

Konuyla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini aktaran Vali Topaca, şunları söyledi:

"İnsan kaçakçıları geçerken asker bunlara müdahale ediyor, çalılık alanda bir boğuşma oluyor. Boğuşma neticesinde boynu kesilerek yaralanan askerimiz şehit oluyor. Şu anda adli süreç devam ediyor. Burada bir çete var. Bir kısmı bu tarafta, bir kısmı karşı tarafta.

"KARŞIYA MÜDAHALE YOK"

Karşıya bir müdahalemiz, asker geçti, tabur geçti falan diyorlar, öyle birşey yok. Herhangi bir şekilde karşıya müdahale yok. Biz bunları engelleyecek, önleyecek tedbirleri alıyoruz. Askerimiz orada duvardan atlayıp koşarak geçmeye çalışınca, çalılıkların içerisinde müdahale etmeye kalkıyor."

"GİRİŞ ÇIKIŞLARIN YASAKLANDIĞI DOĞRU DEĞİL"

Ercan Topaca, sosyal medyada yer alan ilçeye giriş çıkışın yasaklandığı iddialarıyla ilgili de böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, bölgede arama yapıldığını, giriş çıkışın kontrollü sağlandığını belirtti.

VATANDAŞLARA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Bu arada, sınırdaki Güveççi ve Görentaş mahallelerinde camiden yapılan Türkçe ve Arapça anonsla vatandaşlar dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgeye çok sayıda polis ve asker ile tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. İlçe girişlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı, araçlarda arama yapıldığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika İnsan

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