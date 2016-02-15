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İstanbul Adalet Sarayı’nda Terör Operasyonu: 2 Gözaltı

İSTANBUL ADALET SARAYI’NDA TERÖR OPERASYONU: 2 GÖZALTI - İstanbul Adalet Sarayı çalışanı iki temizlik işçisi, Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

15 Şubat 2016 Pazartesi 23:26
İstanbul Adalet Sarayı’nda Terör Operasyonu: 2 Gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen İstanbul Adalet Sarayı çalışanı iki temizlik işçisi gözaltına alındı.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayandaki İstanbul Adliyesinde çalışan iki temizlik işçisinin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıklarını ve yaptıkları paylaşımları bulundukları ortamlarda anlattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan çalışma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası niteliğini taşıyan paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle N. B. ve T. D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğüde işlemleri sürüyor.

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