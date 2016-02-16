İstanbul Tüm Zamanların En Sıcak Şubatını Yaşıyor

Dün ve bugün üst üste şubat ayı sıcaklık rekorları kırıldı. 2010 Şubatında 23.2 dereceyi gören İstanbulda dün ve bugün bu sıcaklığın çok üstüne çıkıldı. Bugün saat 12.30 itibari ile Sarıyerde 24.5, Pendikte de 24.7 derece sıcaklık ölçüldü. İstanbul dün de 25.6 dereceyi gördü. Rekor sıcaklıklarda güney yönlü rüzgarların esmesi etkili oluyor.



İzmirde de durum farklı değil. Burada da üst üste sıcaklık rekorları kırıldı. Dün 26.3 derecenin ölçüldüğü Bornovada bugün saat 12.30 itibari ile ölçülen sıcaklık 26.4u buldu.



ZEYTİNBURNU 25 DERECE



Zeytinburnu Sahil Yolunda bulunan bir termometre saat 13.20de 25 dereceyi gösterdi. Bazı vatandaşlar Bakırköy Sahilinde oturdu, bazıları da yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.



BEŞİKTAŞ 24 DERECE



Beşiktaşta Ortaköy ve Arnavutköy sahil kesiminde saat 13.58de termometreler 24 dereceyi gösterdi. Şubat ortasında bahar havasını yaşayan vatandaşlar boğaz kıyısında güzel havanın keyfini yaşadı. Sıcakların en bariz göstergesi ise kalın giysilerin yerini alan ince giysilerdi. Sahilde yürüyüş yapanlar arasında kısa kollu giysileri tercih eden vatandaşlar dikkat çekti.



Anadolu Yakası Sancaktepede bulunan bir termometre saat 14.03 de 26 dereceyi gösterdi.