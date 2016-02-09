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İstanbul’da PTT Şubesine ve Bir Markete Molotoflu Saldırı Düzenlendi

İSTANBUL’DA PTT ŞUBESİNE VE BİR MARKETE MOLOTOFLU SALDIRI DÜZENLENDİ - İstanbul Pendik’te maskeli 4 kişi, bir cadde üzerinde bulunan PTT şubesi ile ATM’lere ve bir markete molotof kokteylleri ile saldırdı. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 16:23
İstanbul’da PTT Şubesine ve Bir Markete Molotoflu Saldırı Düzenlendi

İstanbulun Pendik ilçesinde maskeli 4 kişi, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesi ile ATMlere ve bir markete molotof kokteylleri ile saldırdı. Olayda PTT şubesi ile ATMlerde ve markette zarar meydana geldi.

MARKET, ATM VE PTT ŞUBESİNE MOLOTOF ATTILAR

Saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, yüzleri maskeli 4 kişi ellerindeki molotof kokteylleri ile caddeye girdi. Önce cadde üzerinde bulunan bir marketin camlarını kıran saldırganlar, daha sonra ellerindeki molotof kokteyllerini marketin camına fırlattılar. Caddeden yukarıya doğru çıkan saldırganlar, daha sonra bankaların ATMlerine molotof kokteyli atarak zarar verdiler. Saldırganlar son olarak Kavakpınar PTT Şubesine molotoflu saldırıda bulundular.



YANGINLARI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Atılan molotof kokteylleri nedeniyle çıkan küçük çaplı yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Zırhlı araçlarla polisin güvenlik önlemi aldığı caddede Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı.

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