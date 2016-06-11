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Kendi İşini Kurmak

Kendi işini kurmak

11 Haziran 2016 Cumartesi 18:56
Kendi İşini Kurmak
 Daha İyi Bir Kariyer için Kurum İçi Girişimcilik Eğitimi

İş hayatının tüm çalışanları çalıştıkları süreler içerisinde daha üst pozisyonlara gelebilmek ve kariyerleri açısından daha donanımlı olabilmek için çaba gösteriyorlar. Bu amaçların gerçekleşmesinde oldukça etkili sonuçlar veren Kurum İçi Girişimcilik programları ile kişiler kendilerini üst pozisyonlara taşıyacak bilgi ve becerileri kazanabilirler.

Kimler Girişimcilik Eğitimi Alabilir?

Yeni bir iş kurmak isteyip de bu konuda kendini yetersiz görenler için verilen girişimcilik eğitimleri iş kurma anlamında insanların belirli bir noktaya kadar gelmelerini sağlıyor. Girişimcilik Eğitimi hem hali hazırda çalışmakta olan kişilere hem de şu anda bir işle meşgul olmayanlar için uygun vakitlerde verilebilmektedir.

Cesaretle Kendi İşini Kurmak

Özel sektörün yarattığı bazı kötü çalışma ortamına maruz kalmış kişiler başta olmak üzere bir iş fikrine sahip pek çok kişi Kendi İşini Kurmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. girisimsavascisi.org adresinden ulaşabileceğiniz Girişim Savaşçısı Programı sayesinde kendi işinizi kurmanızda size faydası olacak pek çok eğitimi güvenle alabilirsiniz.

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