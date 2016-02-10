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Kilis Belediye Başkanı: Hem Öncüpınar Hem de Edirne Sınır Kapısını Açalım

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI: HEM ÖNCÜPINAR HEM DE EDİRNE SINIR KAPISINI AÇALIM - Avrupa Birliği, BM ve ABD’nin “Halep için sınırları açın“ çağrısına cevap veren Kilis Belediye Başkanı “Kapılarımızı açalım. Ama hem Öncüpınar hem de Edirne sınır kapısını açalım.“ dedi. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 09:44
Kilis Belediye Başkanı: Hem Öncüpınar Hem de Edirne Sınır Kapısını Açalım

Önce Avrupa Birliği, ardından ABD ve BMden gelen "Halep için sınırları açın" çağrılarına Kilis Belediye Başkanı Hasan Karadan yanıt geldi.

"İKİ SINIR KAPISINI DA AÇALIM"

CNN Türkte yayınlanan Günlük programında Saynur Tezel Özgentürkün sorularını yanıtlayan Kara, "Kapılarımızı açabiliriz. Ama hem Öncüpınar hem de Edirne sınır kapısını açalım. Suriyeliler Avrupanın ortasına kadar gidebilsinler. Yol parasını da belediyemiz karşılayacak" dedi.

TÜRKİYEYE "SINIRINIZI AÇIN" ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Halepteki saldırıların ardından Türkiye sınırına dayanan on binlerce mülteci için Avrupa BirliğiBirleşmiş Milletler ve ABD Türkiyeye "Sınırınızı açın" çağrısında bulunmuştu.

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