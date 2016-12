Kıyafete Uygun Kemer Seçimi Nasıl Olmalı?

Özel davetlerde ya da günlük kıyafette en uygun aksesuar seçimi ile kıyafetleri daha göz alıcı hale getirmeniz mümkün. Erkek kemerseçiminde çok titiz davranmalısınız. Doğru bir seçim kıyafetin şıklığını ortaya çıkarır. Küçük detaylar her zaman önemsenmeli.

Dikkat Çekici Erkek Kemer Modelleri

Takım elbisenize uygun bir erkek kemer seçimi yaparken her zaman tüm ince noktalara dikkat edin. Doğru bir seçimle her zaman bütünlüğünüzü oluşturacaksınız. Gideceğiniz ortama göre seçim yapın. Klasik veya spor bir kıyafette her zaman kumaşın rengine göre seçim yapılmalı. Kemerin kayış kısmı takım elbiseyle uyumlu olmalı. ,

Kemer Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar?

Seçim yaparken mutlaka kemer tokası ayrıntısı da çok önemli. Abartıdan kaçmalı ve sade modelleri özellikle takım elbiselerinizde seçmelisiniz. Uygun ayakkabı ve kravatta aynı şekilde kıyafete iyi bir uyumu sağlar. En önemli olan dikkat çekici detaylarda renk bütünlüğü sağlayın.

Deri veya süet olabilir. Önemli olanı ise doğru renk seçeneğini yakalamanız. Spor tarzda bir kemer farklı renkler içerebilir. Takım elbiselerde ise özellikle renk detayı bütünlük sağlar. Kalite http://www.network.com.tr/erkek-kemer tek bir adreste sizlere özel fiyatıyla. Zevk sahibi olan kişiler her zaman ayrıntıya önem verir. Modern tasarımlar ve oldukça şık modeller sizleri farklı çeşitlerde bekliyor. Tarz sahibi olmak isteyenlerin önem verdiği aksesuar olan kemer modelleri bu yıl oldukça iddialı.