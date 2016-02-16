Kurtulmuş’tan Amerika ve Rusya’ya Samimiyet Çağrısı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD VE RUSYAYA SAMİMİYET ÇAĞRISI

Kurtulmuş, "Esasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine getirilmesi gereken konu, daha dün Azez bölgesinde hastaneye, sivil bölgelere yapılan saldırı, savaş alanında korunması gereken, ortak olarak savunması gereken alanlara yapılan saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşınmasıdır" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hadi bakalım Amerika ve Rusya. Eğer samimiyseniz buyurun birlikte BM Güvenlik Konseyine gidin ve deyin ki Suriyede şu bölgeler uçuşa yasak bölgelerdir ve hiçbir ülke burada uçaklarını uçurmasın. Eğer gerçekten bir tarafta İsviçrede ve Almanyada barış masaları kuruyorsanız, o barış masalarından samimi olarak bir sonuç elde etmeyi umuyorsanız, buyurun burada BMde de uçuşa yasak bölge ilan ederek savaşın gayri insani boyutlarını hiç olmazsa hemen önleyin ve barış masasının elini güçlendirin.

"ÇOK DAHA UZUN SÜRELİ ÇATIŞMALARIN HABERCİSİ OLUR"

Birleşmiş Milletlerde gücü olanın her türlü katliamı yapabileceği bir zemini hazırlayacaksınız hem de ondan sonra barış masasını kurduğunuzu iddia edeceksiniz. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması, Birleşmiş Milletlerin itibarının korunması için de zaruridir. Türkiye olarak da bunu bir kere daha açık yüreklilikle dile getiriyoruz, hem Amerika Birleşik Devletlerine hem de Rusyaya, bu tarihi sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Allah muhafaza sorun çözülemez, bu anlamda duyarsız kalınarak uluslararası toplum Suriye meselesinde barışı yakalayamazsa buradaki çatışmaların çok daha uzun süreli çatışmaların habercisi olduğu da aşikardır."

"RAZI OLMAYIZ"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiyenin bütün ulusal çıkarlarını koruyacak her türlü tedbiri alıyoruz, her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Ama sonuçta biz Türkiyenin, sonu belli olmayan hiçbir maceranın içerisine atılmasına razı olmayız. Denge içerisinde, basiret içerisinde, feraset içerisinde bu bölgedeki bütün gelişmelerin nereye doğru evrildiğini bilen bir anlayışla Türkiyenin hem milli egemenliğini koruma konusundaki kararlılığımızı koruruz hem de Türkiyenin bir maceranın içerisine atılmasını da istemeyiz" dedi.

"İNŞALLAH TÜRKİYE BU BÖLGESEL TÜRBÜLANSIN İÇERİSİNE GİRMEYECEKTİR"

"Kamuoyunun rahat olmasını temenni ediyorum" diyen Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bazen sağdan soldan savaş lobilerinin, savaşa dair seslerinin yükseldiğini görüyoruz. İnşallah Türkiye, bu bölgesel türbülansın içerisine girmeyecektir ve inşallah Türkiye bu bölgede bir an evvel barışı sağlayacak perspektifi dünya kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacaktır."