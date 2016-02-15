Londra’daki Feci Trafik Kazasında 16 Yaşındaki Türk Kızı Yaşamını Yitirdi

İngilterenin başkenti Londranın kuzeyindeki Woodford Bölgesinde Mini Cooper ile BMW marka otomobillerin çarpıştığı kaza yerine polis, Cumartesi günü yerel saatle 01.10da çağrıldı.

Kazada, Mini Cooper otomobilde bulunan 16 yaşındaki Elif Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kayanın yanındaki kız kardeşi Meliha Kaya (19) ile arkadaşları Ayla Osman (22) ile ismi açıklanmayan diğer otomobilin erkek sürücüsü yaralandı.



16 yaşında hayatını kaybeden Elif Kaya

ARKADAŞINI ZİYARETE GİTMİŞTİ

Arkadaş ziyareti dönüşünde içerisinde üç kişinin bulunduğu Meliha Kaya yönetimindeki Mini Cooper marka araç ile karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu Kayanın kullandığı araç takla atarak 1.5 metre yüksekliğindeki duvarı da aşıp bir ağacın gövdesine çarparak durabildi. Aracın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu ağaçtan kurtarıldığı ifade edildi.

Şoför mahallinde oturan Elif Kayaya, olay yerinde gerekli tıbbi müdahalenin yapılmasına rağmen hayatını 30 dakika sonra kaybettiği belirtildi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİLGİ İSTENİYOR

Kazada araç içerisinde bulunan 21 yaşındaki Ayla Osmanın tedavisi hastanede ayakta yapıldı. Kafa travması geçiren ancak adı açıklanmayan BMW şöförünün ise, erkek olduğu belirtildi.

Londra polisi, Yol ve Ulaşım Polislik Emniyetinde görevli detektiflerin olayı incelediğini belirterek, görgü tanıklarından yetkililerle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

"AVUKAT OLMAK İSTİYORDU"



Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve şu aşamada herhangi bir gözaltının yapılmadığını ifade etti. Gazetecilere açıklama yapan anne Demet Kaya, "Kızım bir melekti. Avukat olmak istiyordu. Ders notları çok iyiyiydi" ifadelerine kullandı.

Baba Nevzat Kaya ise, "Elif, bizlere saygılı, ailesini, arkadaşlarını, kız kardeşini her daim koruyan, çok sosyal ve kibar bir çocuktu" dedi.