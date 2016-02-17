Mahkemeden Bahçeli’ye Müjdeli Haber Ek Süre Talebi Kabul Edildi

MHP Genel Merkezinin, olağanüstü kongre talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde muhaliflerin açtığı dava kapsamında hazırlanacak cevap için talep ettiği süre kabul edildi.

2 HAFTA SÜRE



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, muhaliflerin başvurusunun ardından mahkeme, genel merkeze en geç iki hafta içinde yanıtlanması talebiyle tebligat gönderdi.

SON GÜN 11 MART



Daha önce 26 Şubata kadar süresi olan MHP Genel Merkezinin bu gelişmenin ardından cevap yazısını, mahkemeye en geç 11 Mart Cuma günü teslim etmesi gerekiyor.