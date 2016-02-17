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Mahkemeden Bahçeli’ye Müjdeli Haber Ek Süre Talebi Kabul Edildi

MAHKEMEDEN BAHÇELİ’YE MÜJDELİ HABER EK SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ - MHP Genel Merkezi, muhaliflerin olağanüstü kongre talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada ek süre istedi. Mahkeme 15 gün ek süre verdi. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 07:44
Mahkemeden Bahçeli’ye Müjdeli Haber Ek Süre Talebi Kabul Edildi

MHP Genel Merkezinin, olağanüstü kongre talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde muhaliflerin açtığı dava kapsamında hazırlanacak cevap için talep ettiği süre kabul edildi.

2 HAFTA SÜRE

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, muhaliflerin başvurusunun ardından mahkeme, genel merkeze en geç iki hafta içinde yanıtlanması talebiyle tebligat gönderdi.

SON GÜN 11 MART

Daha önce 26 Şubata kadar süresi olan MHP Genel Merkezinin bu gelişmenin ardından cevap yazısını, mahkemeye en geç 11 Mart Cuma günü teslim etmesi gerekiyor.

Anahtar Kelimeler: Sabancıdan Bahçeliye Müjdeli Haber!

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