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Meclis İlk Kez Pazar Ayini İçin Çalışmalarına Ara Verecek

MECLİS İLK KEZ PAZAR AYİNİ İÇİN ÇALIŞMALARINA ARA VERECEK - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bugün Cuma namazı için verilen aranın ardından Pazar günü de kilise aini için ara verileceği öğrenildi. SonDakika.com 12 Şubat 2016 Cuma

12 Şubat 2016 Cuma 12:27
Meclis İlk Kez Pazar Ayini İçin Çalışmalarına Ara Verecek

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Cuma namazı arası verildiğini anımsatarak, "Sizin için mübarek Cuma varsa benim için de mübarek pazar var. 10.30-12.00 arası bütün komisyonun çalışmasına, Cuma namazı için olduğu gibi pazar günü de ara vermesini istiyorum" dedi.

MECLİS ÇATISINDA BİR İLK

Komisyon Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Bilgiç ise "Peki öyle yapalım" diyerek Paylanın isteğini kabul etti. Böylece komisyon pazar günü, ayin arası verecek.

Hürriyete konuşan Paylan ise "Bu Mecliste bir ilk. Olması gereken buydu. Gerçi bugüne kadar Hristiyan kimlikli kimse yoktu. Başkan ya komisyonu başlatıp ara verecek ya da komisyonu geç başlatacak. Ben de o saatlerde Ankaradaki bir Ortodoks kilisesine gidip ibadetimi yapacağım" dedi.

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