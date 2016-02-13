Meral Akşener: MHP Değişikliğe Giderse Ben Başbakan Olurum

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, kurultayda MHP genel başkanı olması halinde başbakan olabileceğini söyledi. Akşener, "MHP potansiyeli gereği başbakanlığı alacaktır. MHP bu değişikliği yaptığı taktirde ben başbakan olurum" dedi.

"MHP HER İKİ TARAFTAN DA OY ALABİLİYOR"

Meral Akşener, CNN Türk televizyonunda Hakan Çelikin konuğu oldu. MHPde muhtemel kurultay, mahkeme kararı, başkanlık tartışması gibi konularda görüşlerini dile getiren Akşener, MHPnin potansiyelinin yüzde 12nin çok üzerinde olduğunu söyledi. MHPnin milliyetçi muhafazakar kesimden de merkez soldan da oy alabileceğini söyleyen Akşener, "AKP seçmeni ile CHP seçmeni birbirine oy vermiyor. MHP her iki taraftan da oy alabiliyor." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA BAŞBAKAN OLURUM"

MHPnin önemli bir oy potansiyelinin olduğuna vurgu yapan Akşener, "MHP tek başına iktidar olabilir ama en azından başbakanlığı alacaktır. Bu inancın gereği MHP bu değişikliği yaptığı taktirde ben başbakan olurum" şeklinde konuştu.

"BARAJ SORUNU GÖRMÜYORUM"

Bugün seçim olsa MHPnin baraj sorunu olur mu? sorusu üzerine Akşener, "MHPde bir baraj sorunu görmüyorum. Belki görmek istemiyorumdur. Esasında MHPnin ülkenin önemli bir potansiyeli olduğuna ama hayata, harekete geçiremediğine inanıyorum. Biz yaparız deme konusunda inanma eksikliğine işaret ediyorum. Kongremizi yapar seçilirsek çok çalışacağız, paradigma değişikliği yapacağız." dedi.

"BAŞKANLIK İÇİN REFERANDUM OLSA..."

Başkanlık tartışmalarına ilişkin görüşlerini de dile getiren Akşener, başkanlık sisteminin Türkiyede Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden tartışıldığına dikkat çekti. Türkiyenin parlamenter sistemi benimsediğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu: "Ülkeler kurulduğu zaman yol seçer. Türkiye parlamenter sistemi tercih itmiştir. Senato vardı eskiden. Uygulaya uygulaya, öğrene öğrene giderler. Başkanlık sisteminin en iyi hali ile başarılı olduğu ABDdir. O da kurulduğu zaman kabul etmiştir. Parlamenter sistemin eksikleri vardır ama müthiş bir bilgi birikimi var. Eksiğimizin odaklanmamız yerine yeninden bir rejime geçiş demek en az 15 yılı bu tartışmalarla geçirmek olur. Bütün hukuk sisteminin Adan Zye değişmesi demektir. Başkanlık için referandum olsa oyum hayır olur."