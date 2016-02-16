Merkel, Türkiye’ye Anlaştı Mülteci Krizi Konusunda Net Konuştu: Var Gücüyle Savaşacağım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde mülteci krizi konusunda Türkiye ile üzerinde anlaşılan eylem planını hayata geçirmek için var gücüyle savaşacağını söyledi.

ABnin mülteci krizinin sınırları kapatarak değil, bu eylem planını hayata geçirerek çözebileceğini ifade eden Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Berlinde düzenlediği basın toplantısında, Perşembe günü başlayacak olan zirvenin ana gündeminin mülteci krizi olacağını ifade etti.

AB üyesi ülkelerin alacağı mülteci sayılarının tekrar tartışmaya açılmayacağını söyleyen Merkel, "Bu konuyu yeniden tartışmaya açmak gülünç olur" dedi.

Türkiye ile üzerinde anlaşılan planın hayata geçirilmemesi halinde AB ülkelerinin sınırlarını kapatacağını ve bunun hem AB, hem de Schengen bölgesi için ağır sonuçları olacağını ifade eden Merkel, "Perşembe ve Cuma AB - Türkiye anlaşması için var gücümle savaşacağım" dedi.

TUSK: ZİRVE BİRLİĞİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Perşembe günü başlayacak olan zirvenin ABnin geleceği açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Mülteci krizinin yanı sıra İngilterenin üyelik statüsünün müzakere edilmesi konusunun ABnin geleceği açısından kritik iki konu olduğunu söyleyen Tusk, "İçinde bulunduğumuz göç krizi, birliğimizin sınırlarını test ediyor" dedi.

TÜRKİYE İLE ANLAŞMA NELERİ KAPSIYORDU?

Kasım 2015te Brükselde Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlunun da katılımıyla gerçekleştirilen AB zirvesinde, Avrupaya göç akınını düzenli hale getirecek ve sınırlayacak bir eylem planı üzerinde anlaşma sağlanmıştı.Anlaşma kapsamında AB Türkiyenin talebini yerine getirmeyi kabul etmişti:

- 3 milyar euroluk yardım

- AB üyelik sürecinin yeniden hızlandırılması

- Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesinde serbest dolaşım hakkı verilmesi için girişimlerin başlatılması

Türkiye ise bu adımlar karşılığında Ege sahillerinde daha etkin güvenlik tedbirlerinin alınması, Türkiyedeki Suriyeli mültecilere çalışma izni verilmesi ve mültecilerin Türkiyedeki koşullarının iyileştirilmesi sözlerini vermişti.