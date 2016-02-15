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Merkel’den Suriye’de Uçuşa Yasak Bölgeye Göz Kırptı

MERKEL’DEN SURİYE’DE UÇUŞA YASAK BÖLGEYE GÖZ KIRPTI - Almanya Başbakanı Angela Merkel Suriye’de uçuşa yasak bölge oluşturulabileceğini söyledi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 11:06
Merkel’den Suriye’de Uçuşa Yasak Bölgeye Göz Kırptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Stuttgarter Zeitunga yaptığı açıklamada Suriyede uçuşa yasak bölge oluşturulmasına olumlu baktığını belirtti.

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