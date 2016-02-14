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Milli Savunma Bakanı Yılmaz: 4 Ayrı Noktaya Atış Yapıldı

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YILMAZ: 4 AYRI NOKTAYA ATIŞ YAPILDI - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye ile ilgili bir soru üzerine, “Dün ve bugün 4 ayrı noktaya atış yapıldı. Kilis tarafından yapılıyor. Türk tarafında can kaybı yok“ dedi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 16:17
Milli Savunma Bakanı Yılmaz: 4 Ayrı Noktaya Atış Yapıldı

Suriyenin kuzeyindeki YPG güçlerine yönelik bombardıman bugün de sürdü.
 Türk Silahlı Kuvvetlerinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Askeri kaynaklar, YPG mevzilerinden ateşe karşılık verildiğini duyurdu. Fırtına obüsleriyle özellikle Minnag Hava Üssü yakınlarındaki YPG mevzileri vuruldu.

SAVUNMA BAKANI: 4 AYRI NOKTAYA ATIŞ YAPILDI

Son açıklamayı da akşam geç saatlerde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Yılmaz, Suriye ile ilgili bir soru üzerine, "Dün ve bugün 4 ayrı noktaya atış yapıldı. Kilis tarafından yapılıyor. Türk tarafında can kaybı yok" dedi.

Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu. Yılmaz, "4 ayrı noktaya atış yapıldı. Kilis tarafından yapılıyor. Türk tarafında can kaybı yok" dedi.

KİLİSTE 3 KİŞİ YAKALANDI

Kiliste de PYD mensubu olduğu değerlendirilen 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler: Atış

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