Muhalefet Partileri, Ankara’daki Kanlı Terör Saldırısını Kınadı

Ankara Kızılayda, Genelkurmay Başkanlığına 300 metre mesafede büyük bir patlama oldu. Patlamanın Devlet Mahallesindeki askeri lojman bölgesinde askeri servis araçlarının bulunduğu noktada meydana geldiği öğrenildi. Ankara Valiliği, olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin de yaralandığını açıkladı. Muhalefet partileri Ankaradaki terör olayını kınadı.

"DEVLETİMİZİN KALPGAHI BİR KEZ DAHA HEDEF ALINMIŞTIR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından yapılan açıklamadaysa "devletimizin kalpgahı bir kez daha hedef alınmıştır" dendi.

"ANKARADAKİ ACIMASIZ SALDIRIYI KINIYORUM"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ankaradaki acımasız saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.

CHP MYKSI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Ankaradaki terör saldırısı nedeniyle olağanüstü toplandı. Alınan bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlunun çağrısı üzerine, MYK üyeleri parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, terör saldırısıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan, Kılıçdaroğlunun, saldırı nedeniyle gelecek günlerdeki programlarını iptal ettiği öğrenildi.

"BİR OTOBÜS TAMAMEN YANARAK PARAMPARÇA OLDU"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan komple dolu olan bir otobüsün tamamen yanarak paramparça olduğunu ve içinden kimsenin kurtulmasının mümkün olmadığını söyledi. Hastaneye götürülmemiş 12 cansız beden gördüğünü söyleyen Tarhan bazı cansız bedenlerin yanan araçtan çıkarılamadığını ifade etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEKLEŞTİRDİ DİYE DUYUM VAR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankarada meydana gelen patlamayla ilgili, "Bir terör örgütü gerçekleştirdi diye duyum var" dedi.