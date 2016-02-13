Muhsin Kızılkaya: Mermileri Bitmiyordu, Demek ki 3 Yıl Stok Yapmışlar

Başbakan Ahmet Davutoğlunun başdanışmanı eski AK Parti milletvekili Muhsin Kızılkaya, Şırnak Cizredeki çatışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde güvenlik güçlerinin mermisi bitiyor onların ki bitmiyor. 3 sene boyunca mermi ve silah stoğu yapılmış" itirafında bulundu.

CNN Türkte Akif Bekinin Baştan Sona programına konuk olarak katılan Muhsin Kızılkaya Güneydoğuda yaşananlara ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

AKİF BEKİDEN KRİTİK SORU

Akif Bekinin "Cizrede roketatarlarla güvenlik güçlerine saldırılar oldu. Binlerce on binlerce mermi yakıldı. Bu işin lojistiği nasıl oldu nasıl yapıldı. Sadece tünellerden yapılabilir mi ya da o nitelikte o işlevsellikte tüneller var mı bu sorunun cevabı sizde var mı?" sorusuna yanıt veren Kızılkaya ilk önce "Hayır yani ben işin o teknik tarafını bilmiyorum" dedi.

"DEMEK Kİ 3 SENE BOYUNCA STOK YAPILMIŞ"

Açıklamalarının devamında çok konuşulacak bir itirafta bulunan Kızılkaya şu ifadelere yer verdi: "Ama şöyle bir şey de var bazı yerlerde güvenlik görevlilerinin mermisi bitiyor onların ki bitmiyor. Böyle bir tarafı da var. Demek ki 3 sene boyunca mermi ve silah stoğu yapılmış."