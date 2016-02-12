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Nusaybin’de PKK’lılar, Kaymakamlık Konutuna Ateş Açtı: 1 Polis Yaralı

NUSAYBİN’DE PKK’LILAR, KAYMAKAMLIK KONUTUNA ATEŞ AÇTI: 1 POLİS YARALI - Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde akşam saatlerinde, terör örgütü PKK’lıların kaymakamlık konutuna uzaktan açtığı ilk ateşte nöbet tutan bir polis yaralandı. SonDakika.com 12 Şubat 2016 Cuma

12 Şubat 2016 Cuma 12:17
Nusaybin’de PKK’lılar, Kaymakamlık Konutuna Ateş Açtı: 1 Polis Yaralı

Nusaybin Mor Yakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Nusaybin Kaymakamlığı konutuna saat 17.30 sıralarında PKKlılar tarafından uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Açılan ilk ateşte kaymakamlık konutunda nöbet tutan bir polis yaralandı.

PKKLILAR KAÇTI

Konutta görevli diğer polislerin anında karşılık vermesi üzerine karanlıktan yararlanan PKKlılar kaçtı. PKKlıları etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Öte yandan yaralı polis, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.

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