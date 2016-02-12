Nusaybin’de PKK’lılar, Kaymakamlık Konutuna Ateş Açtı: 1 Polis Yaralı

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Nusaybin Mor Yakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Nusaybin Kaymakamlığı konutuna saat 17.30 sıralarında PKKlılar tarafından uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Açılan ilk ateşte kaymakamlık konutunda nöbet tutan bir polis yaralandı.
PKKLILAR KAÇTI
Konutta görevli diğer polislerin anında karşılık vermesi üzerine karanlıktan yararlanan PKKlılar kaçtı. PKKlıları etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Öte yandan yaralı polis, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.
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