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Obama’nın Özel Temsilcisi, Kürtlere Akıl Verdi: Birlik Olursanız Kimse Yenemez

OBAMA’NIN ÖZEL TEMSİLCİSİ, KÜRTLERE AKIL VERDİ: BİRLİK OLURSANIZ KİMSE YENEMEZ - ABD Başkanı Barack Obama’nın Özel Temsilcisi Brett McGurk, “Kürtler’in birlik olması durumunda hiç kimsenin onları yenemeyeceğini“ söyledi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 00:42
Obama’nın Özel Temsilcisi, Kürtlere Akıl Verdi: Birlik Olursanız Kimse Yenemez

Türk güçlerinin obüslerle YPG mevzilerini vurmasının ardından ABD, Türkiyenin Suriye Rejimine ve Kürt güçlerine yönelik bombardımanı durdurmasını istedi. ABD bununla da yetinmedi bir de Kürtlere akıl verdi. Mesud Barzaniye yakınlığıyla bilinen Rûdawa konuşan ABD Başkanı Barack Obamanın Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Kürtler birlik olursa, hiç kimse onları yenemez" dedi.

KOBANİYE DE KÜRTLERİN BİRLİK OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE GİTMİŞ

McGurk, Rojavanın ( Suriye Kürdistanı) Kobani kentine, "Kürtlerin birlik olması için çaba göstermek amacıyla gittiğini" söyledi.

Başkan Mesud Barzaniyle görüşen McGurk, IŞİDle savaş ve ekonomi konularında "olumlu" bir toplantı yaptıklarını ifade etti.

KOBANİ ZİYARETİ

31 Ocakta Kobaniye giden McGurk, Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve Halk Savunma Birlikleri (YPG) yetkilileriyle görüşmüştü.

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komisyonunda üyelere Irak ve Suriyede IŞİDe karşı verilen mücadele hakkında bilgi veren Obamanın temsilcisi, "Kürtlerin sadece tehdit altındayken birlikte hareket ettiğini" söylemişti.

"BASKI VE TEHDİT OLMADAN KÜRTLER BİRLEŞEMİYOR"

Brett McGurk, "Baskı ve tehdit olmadan Kürtler birleşemiyor. IŞİD tehdidi başgösterdiğinde Kürtler hemen birleşmişti. Ama şimdi tekrar kendi aralarında sıkıntı yaşamaya başladılar" diyerek, Peşmerge Güçlerinin Kobaniye gitmesini örnek göstermişti.

Sözkonusu temas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABDli sözcüler arasında polemiğe neden olmuştu.

Erdoğan, ABDye hitaben, "ortağınız biz miyiz yoksa terörist PYD/YPG mi?" diyerek tepki göstermişti.

 Washingtondan ise üst üste, "PYDyi terörist olarak görmüyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" açıklamaları gelmişti.



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